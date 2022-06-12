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2 часа назад

Британец поднял почти 130 килограммов одним пальцем

Мир24

Стив Килер из Великобритании установил новый рекорд по самой тяжелой становой тяге с одним пальцем. Он поднял почти 130 килограммов, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Британец поднял почти 130 килограммов одним пальцем
Фото: Мир 24Мир 24

Британец побил рекорд десятилетней давности, установленный армянином Беником Исраеляном в 2012 году – он поднял 121,7 килограмма.

Мастер боевых искусств из графства Кент поднял на среднем пальце правой руки 129,5 килограммов и продержал их восемь секунд. Груз, который он поднимал, состоял из шести железных «блинов» весом от десяти до 26 килограммов.

48-летний Килер занимается силовыми тренировками последние четыре года, а с подросткового возраста он осваивает боевые искусства, среди которых разные виды каратэ, дзюдо.

К слову, в 2013 году армянин Сурен Агабекян поднял мизинцем 110 килограммов, и этот рекорд до сих пор не побит.

Напомним, в прошлом месяце рекордсмен мира россиянин Сергей Агаджанян впервые в истории силовых видов спорта отбуксировал сразу три вертолета без использования специальных приспособлений.

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