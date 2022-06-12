Гибель «девушки с веслом»: что фашисты сделали с Верой Волошиной

Имя этой московской студентки известно меньше, чем ее подруги Зои Космодемьянской, но их подвиг равнозначен. Вера Волошина, как и Зоя Космодемьянская, посмертно награждена Звездой Героя. Разница лишь в странах, которые удостаивали их высоких званий – Космодемьянская – Герой Советского Союза, а Волошина – Герой России.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Простудившаяся спортсменка

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Вера Волошина до войны была обычной девушкой – увлекалась спортом, в том числе, парашютным, была записана в аэроклуб. Как пишут ее биографы, московский институт физкультуры первокурснице пришлось оставить из-за серьезных осложнений здоровья, полученных в зимнем спортлагере под Серпуховом – Вера там сильно простудилась. В результате ей пришлось перевестись в институт кооперативной торговли. До начала Великой Отечественной Вера Волошина отучилась там три курса. Со своим возлюбленным Юрием Двужильным, к 1941 году – офицером, прошедшим финскую кампанию и награжденным орденом Красного Знамени, Вера дружила со школьной скамьи. Они собирались пожениться в 1942 году, 22 июня 1941 года Вера купила себе свадебное платье.

Они оба, и Вера, и Юрий, за разные подвиги посмертно получили звание Героев – капитан Юрий Двужильный – Советского Союза (1945 год, он погиб под Могилевом в контратаке, подняв за собой батальон), его любимая стала героем России в 1994 году.

С Космодемьянской они были знакомы

Как писала газета «Красная звезда», Вера Волошина уже осенью 1941 года была зачислена в ряды РККА как доброволец. К слову, она была более опытной, чем Зоя Космодемьянская, зачисленная в ту же воинскую часть месяцем позже. К тому времени Волошина успела несколько раз сходить во вражеский тыл. Диверсионные группы, сформированные из вчерашних школьников и студентов, должны были жечь жилье на оккупированных территориях Подмосковья, чтобы гитлеровцы не могли укрыться от жестоких морозов. Генерал Константин Рокоссовский вспоминал, что устойчивые минусовые температуры тогда стали одним из ключевых факторов, сыгравших стратегическое значение в битве за Москву.

Известно, что Космодемьянская и Волошина знали друг друга, 22-летняя Волошина, комсорг группы, была опытней вчерашней 18-летней школьницы Зои Космодемьянской. В конце ноября 1941 года группы, в которые входили Космодемьянская и Волошина, разделились и направились к разным подмосковным деревням, занятым фашистами, чтобы жечь хаты и сараи. Зоя Космодемьянская, как известно, была захвачена и повешена немцами в Петрищево (Рузский район Московской области), а Вера Волошина, будучи раненой, попала в плен в районе деревни Головково – она прикрывала отход группы советских диверсантов.

Писатель Георгий Фролов в 80 – 90-х годах восстановил с помощью опроса свидетелей последние минуты жизни Веры Волошиной. По воспоминаниям местных жителей, она вела себя так же мужественно, как и Зоя Космодемьянская, казненная в тот же день в Петрищево, перед смертью Вера Волошина пела «Интернационал».

Девушка с веслом

Вера Волошина родилась и выросла в Кемерово, и в Москву с родителями переехала после окончания десятилетки. Историк архитектуры Анна Броновицкая пишет, что девушка позировала в 1934 году известному советскому скульптору Ивану Шадру для его знаменитой «Девушки с веслом». Есть версия, что в поисках модели для будущей скульптуры он присмотрел Веру в бассейне Института физкультуры.

Впрочем, другие историки ставят эту версию под сомнение. Родившейся в 1919 году Вере Волошиной тогда исполнилось всего 15 лет, и она просто не могла быть в Москве – девочка еще училась в кемеровской школе. Согласно ее опубликованной автобиографии, в московский институт физкультуры Волошина поступила только в 1937 году.