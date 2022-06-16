Как Окуджава скрывал от жен свои романы на стороне

25 лет назад легендарный бард Булат Окуджава умер на руках своей супруги Ольги Арцимович, с которой прожил в браке 35 лет. Он дважды был женат, а также имел много любовниц и муз, которые вдохновляли его на создание песен. «Газета.Ru» рассказывает о главных женщинах в жизни и творчестве Окуджавы.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ольга Шамина

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В 1995 году вышла автобиография Булата Окуджавы «Упраздненный театр: семейная хроника», в которой он упомянул свою первую возлюбленную Лелю Шамину. Когда барду было 11 лет, он с семьей переехал в Нижний Тагил и впервые влюбился. Несмотря на скромность, мальчик настойчиво ухаживал за Ольгой. Об этом она рассказала в интервью «АиФ» в 2005 году.

«Темнело рано, а с электричеством частенько случались перебои, — вспоминала Шамина. — Когда класс погружался в кромешную тьму, Окуджава стремительно мчался к моей парте, садился рядом, робко прислонялся плечом, молчал и принюхивался к моим волосам».

Они проучились вместе всего один год, но Окуджава не мог забыть свою первую любовь. Он присылал ей письма и фотографии, а через несколько лет неожиданно приехал. По словам Ольги, она отвечала у доски на уроке и увидела в окне лицо Булата.

«Рассказываю я, значит, тему по истории и вдруг вижу: за окном маячит знакомая физиономия. Чуть в обморок не грохнулась. После уроков Булат проводил меня до дома. Шел сзади, нес мой портфель и, как всегда, молчал»,

— поделилась Шамина.

Затем их общение прервалось на долгие годы. Известно, что Булат и Ольга встретились спустя 60 лет, — она пришла на творческий вечер барда в нижнетагильском литературном клубе «При свечах». Артист сначала не узнал первую любовь, но потом обрадовался и даже познакомил ее со своей женой — тоже Ольгой. С тех пор до конца жизни Окуджава писал ей письма, которые неизменно начинались со слов «Дорогая Леля...».

Валентина Леонтьева

В конце 1950-х Окуджава влюбился в студентку школы-студии МХАТ Валентину Леонтьеву. Они случайно познакомились на Арбате. Девушка принимала ухаживания Окуджавы, но не отвечала взаимностью и в конце концов ушла к его другу. Неразделенная любовь к Леонтьевой вдохновила барда на лиричные стихи:

«Сердце свое, как в заброшенном доме окно, // Запер наглухо, вот уже нету близко. // И пошел за тобой, потому что мне суждено, // Мне суждено по свету тебя разыскивать».

Спустя годы Леонтьева стала всесоюзно известной телеведущей. Она вела передачи «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Умелые руки» и другие. На одно из ее шоу продюсеры пригласили Окуджаву. Это произошло через полвека после того, как Леонтьева его отвергла. Бард согласился прийти на передачу и подарил ведущей сборник посвященных ей стихов.

«Я страшно жалею, что мы потеряли эти годы, не видя друг друга, — сколько всего могло бы быть иначе!»

— сказал Окуджава.

Галина Смольянинова

Со своей первой женой Галиной Смольяниновой Окуджава познакомился во время учебы в педагогическом университете в Тбилиси. Получив дипломы, они работали учителями в Калужской области. Будущий бард рано потерял родителей, и супруга подарила ему заботу и домашний уют.

Галина обладала хорошим слухом и поставленным голосом. Благодаря ее просьбам Окуджава впервые попробовал переложить стихи на музыку.

Первая дочь барда умерла в раннем младенчестве, и вскоре у пары появился сын Игорь. В 1959 году бард с семьей переехал в Москву, где начал выступать со своими песнями и завел много поклонниц.

Ольга Батракова

Переехав в столицу, Окуджава тайком от жены начал ухаживать за 21-летней выпускницей Ленинградской лесотехнической академии Ольгой Батраковой. Их роман был платоническим, но оттого не менее пылким. Артист устроил ее в «Литгазету», где работал сам, — отвечать на письма графоманов. Избранница была на 14 лет младше Окуджавы и не спешила вступать в брак.

Бард посвятил девушке свои лучшие песни 1959–1960 годов: «Песенка о московском муравье», «И когда удивительно близко», «И когда под вечер над тобою» (более известная как «Ситцевые женщины»).

Многие из посвященных Ольге стихов остались неопубликованными. Уехав в Ленинград, Окуджава ежедневно отправлял Батраковой письма:

«Когда-нибудь, конечно, когда вам привалит куча «своего счастья», вы разучитесь вспоминать жалкие бумажки в клеточку. Но сегодня, поверьте, человечество готово нести меня на руках, и лишь кое-какие недостатки мои мешают ему совершить это. Целую тебя. И, конечно, украдкой. И, конечно, в такси. И, конечно, наспех».

Когда Батракова вышла замуж за молодого ученого Юрия Погребного, Окуджава написал ей: «Мне очень скверно без тебя. Булат».

Жанна Болотова

В 1960 году Окуджава увлекся первокурсницей ВГИКа Жанной Болотовой. Незадолго до встречи с музыкантом у юной актрисы состоялся яркий дебют в фильме «Дом, в котором я живу». Позднее однокурсница Болотовой — народная артистка России Лариса Лужина — рассказала о проявлении чувств Окуджавы к актрисе:

«Жанна стала для него музой, которой молодой Булат посвящал песни. Например, эту: «По Смоленской дороге — леса, леса, леса. // По Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы. // Над дорогою Смоленскою, как твои глаза, // Две вечерних звезды голубых моей судьбы».

Параллельно с Окуджавой расположения Болотовой пытался добиться ее будущий муж — Николай Губенко. Внимание взрослого артиста к Жанне его расстроило, хотя сама девушка заявляла, что с Окуджавой ее ничего не связывает. Затем Болотова вышла замуж за художника Николая Двигубского.

«И все-таки между Губенко и Жанной случилась серьезная размолвка из-за Булата, — рассказали однокурсники Болотовой. — Именно в этот момент она решила принять ухаживания другого студента ВГИКа — Николая Двигубского, двоюродного брата Марины Влади».

На тот момент Окуджава еще был женат на Галине — они жили отдельно, но продолжали общаться.

Ольга Арцимович

В 1962 году знаменитый физик-ядерщик Лев Арцимович пригласил Окуджаву с супругой в гости на дачу. Там бард познакомился со своей последней женой — племянницей ученого Ольгой Арцимович. На тот момент она была замужем, но приняла ухаживания барда. Несмотря на то, что Ольга была физиком, а Булат — лириком, они быстро нашли общий язык и проговорили три часа. Уже на первом свидании Арцимович согласилась выйти замуж за Окуджаву.

«Я тогда в самом деле понятия не имела, кто он такой, и потому с полным правом подумала: вот гений. И никогда с тех пор этой точки зрения не изменила»,

— рассказывала Арцимович.

Общая подруга Белла Ахмадулина очень поддерживала их решение сойтись. Через год после их свадьбы первая жена Окуджавы Галина скончалась от сердечной недостаточности в возрасте 39 лет. Ее родственники не позволили артисту забрать сына Игоря в новую семью и растили его сами. Наследник Окуджавы вырос слабовольным, попал в плохую компанию, начал употреблять наркотики и умер в 43 года. В 1965 году Ольга родила сына Булата.

В браке с Арцимович Окуджава позволил себе небольшую интрижку с ассистенткой режиссера «Ленфильма» Аллой Майоровой и завел долгие отношения с сотрудницей студии Натальей Горленко.

Наталья Горленко

В апреле 1981 года Окуджава познакомился с 26-летней работницей «Ленфильма» Натальей Горленко, которая была фанаткой его творчества. На тот момент девушка была замужем и ждала ребенка, которого потеряла через несколько месяцев. Вскоре она начала тайно встречаться с бардом. Их отношения продлились около 10 лет.

«Нашим днем мы считали 10 декабря. С этого дня начались наши тайные встречи, наша скрытая до времени от посторонних глаз общая жизнь. Потом он переехал ко мне. Порой думала, что еле заметные колебания неведомых весов способны были все изменить»,

— рассказала Наталья в интервью «Театралу».

Ради Окуджавы она ушла от мужа, но сам артист до конца своих дней был женат на Ольге Арцимович. Чтобы видеться с Горленко, он врал жене, что отлучается по делам. Вскоре Окуджава начал брать Наталью с собой на гастроли и выступать с ней в паре. Он гордился хорошими вокальными данными любовницы и ласково называл ее «Птичкин». Позднее Горленко рассказала, что однажды Булат ушел от жены и какое-то время жил с ней. Также она вспомнила, как они решили расстаться, но не смогли друг без друга и снова сошлись.

«Он признавался, что со мной ему необыкновенно спокойно и тепло было. Хотя не думаю, что я прямо всегда была такая уж безупречная. И капризная бывала, и всякая, — рассказала Горленко. — Он умел радоваться жизни, несмотря ни на что. Он умел наслаждаться мелочами. Но все-таки я бы выделила в нем главное: "Совесть, благородство и достоинство". Этим словам соответствовать труднее всего».

Своей возлюбленной Окуджава посвятил композиции «Песня о молодом гусаре», «Эта женщина в окне», «Песенка Изабеллы», которая прозвучала в фильме «Капитан Фракасс» и «Турецком гамбите» и другие.

Последняя встреча Горленко и Окуджавы состоялась в июле 1996 года на праздновании дня рождения Евгения Евтушенко в Политехническом музее. Бард пришел туда с женой, Наталья тоже была не одна. Они встретились взглядами, но не стали разговаривать.

«Горько усмехнулась про себя: "Как Штирлиц с супругой на безмолвном свидании в кафе. Тринадцать лет назад мы прошли хорошую школу конспирации — и вот полученные навыки снова пригодились"»,

— написала Горленко в мемуарах.

Умирал Окуджава на руках своей супруги Ольги в военном госпитале в пригороде Парижа. Он скончался в возрасте 73 лет от почечной недостаточности. По словам Натальи, она на расстоянии «почувствовала все, что с ним случилось».

«А сейчас я ощущаю просто, что он в другом мире, и мы с ним общаемся. Бывает, я ловлю себя на том, что ищу в других мужчинах его черты. И внешние, и что-то неуловимое»,

— рассказала Горленко.