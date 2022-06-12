Елизавета II стала второй в списке самых долгоправящих монархов

Елизавета II обогнала короля Таиланда Пхумипона Адульядета, который занимал трон 70 лет и 126 дней в период с 1946 по 2016 год. Первое место рейтинга занимает французский король Людовик XIV, который правил 72 года и 110 дней с 1643 по 1715 год.

В 2015 году Елизавета II побила рекорд своей прабабушки королевы Виктории, которая находилась на престоле с 1837 по 1901 год, и стала самым долго правящим монархом в истории Великобритании. 70-летие правления Елизаветы II отмечалось со 2 по 5 июня 2022 года. Она вступила на британский престол в 1952 в возрасте 26 лет после смерти своего отца, короля Георга VI.