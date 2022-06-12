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1 час назад

Умер советский журналист Игорь Дудинский

Lenta.ru

Известный советский журналист Игорь Дудинский умер в возрасте 75 лет. Его дочь, режиссер Валерия Гай Германика, в беседе с Газетой.Ru подтвердила смерть отца.

Умер советский журналист Игорь Дудинский
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Говорят, да. Ужас. Я в шоке», — заявила Гай Германика.

Она добавила, что обстоятельства смерти ей неизвестны, потому что они с отцом долгое время не общались. В последние дни жизни Дудинский находился в реанимации одной из московских клиник с диагнозом «инфекционно-токсический шок», в которую он попал 8 июня 2022 года.

Игорь Дудинский родился 31 марта 1947 года. Был активным деятелем диссидентского движения. Работал обозревателем в газете «Говорит и показывает Москва», позднее сотрудничал в роли корреспондента с рядом центральных советских изданий («Огонек», «Советская культура»). В 2007 году стал первым заместителем главного редактора газеты «Московский корреспондент».

Ранее стало известно, что 1 июня скончался журналист, экономический редактор Главной дирекции информации «РИА Новости» Олег Алентьев. Он был корреспондентом правительственного пула, освещал деятельность Федеральной антимонопольной службы, арбитражных судов и писал новости на экономические темы.

Люди,Игорь Дудинский,ФАС России,
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