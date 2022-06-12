Скончался отец Валерии Гай Германики Игорь Дудинский

В одной из столичных клиник умер на 76-м году жизни советский и российский журналист и литератор Игорь Дудинский, информацию подтвердила "Газете.Ru" дочь журналиста, режиссер Валерия Гай Германика.

"Говорят, да. Ужас. Я в шоке",

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— сказала Гай Германика.

Она добавила, что обстоятельства смерти ей неизвестны, потому что они с отцом долгое время не общались. СМИ неоднократно сообщали, что Гай Германика называет Дудинского своим "биологическим отцом".

"Просто Игорь ушел из семьи, когда Лере был всего годик. А после развода Дудинский ни разу не дал ни копейки на воспитание дочки. А бывшая жена Наталья не просила у него помощи из принципа",

- передавал журнал "Тайны звезд" слова друга Дудинского, фотографа Анатолия Мелихова.

Мать Гай Германики, по его словам, была "девятой или десятой" женой Дудинского. Всего журналист был в браке 13 раз, сообщала "Экспресс-газета".

8 июня Дудинский был госпитализирован и доставлен в реанимацию геронтологического центра с инфекционно-токсическим шоком. Игорь Дудинский родился 31 марта 1947 года в семье экономиста-международника Ильи Дудинского. Он приходится внуком бывшему томскому губернатору и активному участнику Белого движения Владимиру Николаевичу Дудинскому. Журнал "Перемены" сообщал, что в 1965 году Игорь Дудинский поступил на экономический факультет МГУ и впоследствии был отчислен - за участие в демонстрации в защиту диссидентов Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

Журналистская карьера Дудинского начиналась в газете "Говорит и показывает Москва". Он также снова поступил в МГУ - на факультет журналистики. В 1972 году за "поступки, не совместимые со званием советского журналиста" Дудинский был лишен диплома журфака и сослан в Магадан. Там он работал на местном телевидении. Впоследствии журналист вернулся в Москву, во время перестройки работал корреспондентом в журналах "Огонек" и "Советская культура".

С 1985 по 1991 год Дудинский был ответственным секретарем журнала "Знания - народу" Общества "Знание". Учредил и издавал газету "Последний полюс" и журнал "Континент Россия". В 2007 году стал первым заместителем главного редактора газеты "Московский корреспондент". С 2014 года был консультантом по искусству экс-чиновницы Минобороны РФ Евгении Васильевой, впоследствии осужденной по "делу Оборонсервиса". Южинский кружок Дудинский также посещал в 1960-х и позднее знаменитый андеграундный "Южинский кружок" писателя Юрия Мамлеева – туда ходили также писатель Евгений Головин, философ Александр Дугин, журналист Гейдар Джемаль, художник Алексей Смирнов (фон Раух).

"Там, где соединяются оголтелая мистика, алкогольный экстаз и всякие сексуальные комплексы (люди-то собирались не от мира сего, да еще творческие, получившие неограниченную возможность для самореализации), там непременно возникает атмосфера мракобесия, декаданса, загробных культов и вообще всего "нездорового", этакого хлыстовства",

- рассказывал сам Дудинский в интервью журналу "Перемены".

По его словам, через квартиру Мамлеева в Южинском переулке прошли сотни людей, там возникло что-то наподобие тайного общества.

"Если рассказывать частности и подробности, перечислять имена, рассказывать, кто какое место занимал в южинской иерархии, то не хватит никаких сил, ни времени. Непременно утонешь в нюансах и тонкостях. Что характерно, практически все так называемые "легенды" о Южинском, хотя в своей основе и соответствуют действительности, все равно сильно не дотягивают до уровня той параллельной реальности, в которой бредили и грезили обитатели мамлеевского "заныра". Потому что происходившее там многократно превосходило любые человеческие способности к выдумыванию, домысливанию и фантазированию",

- говорил Дудинский. Южинский кружок, по мнению ряда культурологов и литературоведов, оказал большое влияние на неофициальную советскую и российскую культуру.

"То была, по выражению старого друга Мамлеева, эпоха "интеллектуального шизоидного подполья", единственного и неповторимого в своем роде. Наркотики и алкоголь были для него тем допингом, который быстрее приводит к финишу, называемому "метафизическим концом сущего". Последнее же было главной темой споров и разборок в Южинском. Днями и неделями, словно в горячечном бреду, там бормотали и кричали о черной магии и великих алхимиках Средневековья, о мировой энтропии и близком конце Света, о мистических ритуалах Древнего Египта и современном оккультизме. Там совершались странные ритуалы, на манер сатанинских",