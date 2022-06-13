Британка побила рекорд, переплыв Атлантический океан за 40 дней

Британка побила мировой рекорд, переплыв Атлантический океан за 40 дней. Она добралась от Канарских островов до Барбадоса на веслах.
Британка Виктория Эванс установила новый мировой рекорд для книги Гиннесса по длительности пересечения Атлантического океана в одиночку на веслах.
Она преодолела путь между испанским Тенерифе и Порт-Сент-Чарльзом на Барбадосе за 40 дней 21 час 1 минуту, сообщает United Press International.Эванс преодолела Атлантику на 9 дней быстрее, чем прежняя обладательница рекорда, ее соотечественница Кико Мэтьюз.