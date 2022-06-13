Британка побила рекорд, переплыв Атлантический океан за 40 дней

Британка побила мировой рекорд, переплыв Атлантический океан за 40 дней. Она добралась от Канарских островов до Барбадоса на веслах.

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Британка Виктория Эванс установила новый мировой рекорд для книги Гиннесса по длительности пересечения Атлантического океана в одиночку на веслах.