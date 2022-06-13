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1 час назад

Британка побила мировой рекорд, переплыв Атлантический океан за 40 дней

Inc-News

Британка побила мировой рекорд, переплыв Атлантический океан за 40 дней. Она добралась от Канарских островов до Барбадоса на веслах.

Британка побила рекорд, переплыв Атлантический океан за 40 дней
Фото: Inc-NewsInc-News

Британка Виктория Эванс установила новый мировой рекорд для книги Гиннесса по длительности пересечения Атлантического океана в одиночку на веслах.

Она преодолела путь между испанским Тенерифе и Порт-Сент-Чарльзом на Барбадосе за 40 дней 21 час 1 минуту, сообщает United Press International.Эванс преодолела Атлантику на 9 дней быстрее, чем прежняя обладательница рекорда, ее соотечественница Кико Мэтьюз.

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