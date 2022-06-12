Принц Эндрю попросил Елизавету II восстановить его в звании полковника

Принц Эндрю, оказавшийся в центре скандала из-за обвинений в изнасиловании, попросил королеву Елизавету II восстановить его в звании полковника гренадерской гвардии, пишет британская газета The Telegraph.

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По данным источников издания, принц требует восстановления статуса принца крови, возвращения к королевским обязанностям, которые он ранее прекратил исполнять из-за скандала, а также к принятию в королевскую семью его дочерей, принцесс Беатрис и Евгении. Как рассказал собеседник издания, звание полковника гренадерской гвардии было самым желанным титулом для Эндрю, однако самым главным для него является статус королевского высочества и восстановление его положения.