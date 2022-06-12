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1 час назад

The Telegraph: принц Эндрю попросил Елизавету II восстановить его в звании полковника

Газета.Ru

Принц Эндрю, оказавшийся в центре скандала из-за обвинений в изнасиловании, попросил королеву Елизавету II восстановить его в звании полковника гренадерской гвардии, пишет британская газета The Telegraph.

Принц Эндрю попросил Елизавету II восстановить его в звании полковника
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источников издания, принц требует восстановления статуса принца крови, возвращения к королевским обязанностям, которые он ранее прекратил исполнять из-за скандала, а также к принятию в королевскую семью его дочерей, принцесс Беатрис и Евгении. Как рассказал собеседник издания, звание полковника гренадерской гвардии было самым желанным титулом для Эндрю, однако самым главным для него является статус королевского высочества и восстановление его положения.

Газета сообщает, что принц Эндрю появится вместе с членами королевской семьи 13 июня на ежегодной церемонии вручения ордена Подвязки, это станет его первым выходом в свет после того, как он "спорно занял центральное место" на поминальной службе, посвященной памяти герцога Эдинбургского Филиппа. Как отмечает газета, в случае восстановления статуса принца крови Эндрю вновь сможет посещать официальные мероприятия с другими членами королевской семьи. В статье отмечается, что во дворце "нет никакого желания" возвращать какие-либо из почетных военных титулов Эндрю.

Люди,Елизавета II,
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