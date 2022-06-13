«Я в самом разгаре юности»

Рано утром 4 июня 2022 года к берегам Японии причалила небольшая яхта. С шестиметрового судна бодро сошел пожилой загорелый мужчина, снял кепку и несколько раз поклонился встречающей его толпе. Это 83-летний Кеничи Хори — самый пожилой человек в мире, который в одиночку без остановок пересек Тихий океан. Он отправился в путь из Сан-Франциско и за 69 дней преодолел 8,5 тысячи километров. Однако это плавание — далеко не единственное, чем прославился Хори. За свою жизнь японец успел совершить кругосветку, установить несколько мировых рекордов и даже переплыть океан на судне из пивных банок. О подвигах отважного яхтсмена-одиночки «Лента.ру» рассказывает в рамках цикла о знаменитых путешественниках, землепроходцах и первооткрывателях.
Принято считать, что мечты о великих открытиях и приключениях свойственны в основном детям, а с возрастом грезы о дальних странствиях отходят на второй план и сменяются более приземленными заботами. Но с Кеничи Хори, сыном продавца автозапчастей из Осаки, все вышло ровным счетом наоборот. В детстве он не воображал себя Колумбом, да и не отличался особой любовью к воде. Мальчик мог проплыть не больше 45 метров и во время семейных поездок к морю предпочитал оставаться на берегу.
Поэтому решение вступить в яхт-клуб в старшей школе сильно удивило его близких. Как вспоминает путешественник в своей книге «Один в Тихом океане», он записался туда «забавы ради» и вовсе не хотел становиться яхтсменом. Первое время занятия казались Хори невыносимыми. В клубе придерживались жесткой дисциплины: во время летней практики ученики проводили на судне по 13 часов день без перерыва на отдых.
Однако Хори не сдавался, и вскоре его усердие было вознаграждено — он оказался единственным из 30 учеников, кто не провалил выпускные экзамены летней практики и продолжил обучение. За следующие два года юноша прошел основательную подготовку: получил навыки рулевого управления и фундаментальные знания об устройстве морского судна. По словам путешественника, именно тогда яхтинг стал неотъемлемой частью его жизни.
«Во мне зарождалась жгучая страсть к морю. С каждым разом я отплывал от берега все дальше, мечтая о бескрайних просторах Тихого океана», — позже описывал Хори.
Поглощенный жаждой новых знаний, он коллекционировал книги по мореходству и навигации, собирал карты и вырезки из газет и зачитывался биографиями великих путешественников. Особенно его поражала история французского врача Алена Бомбара, который в 1952 году пересек Атлантику на надувной лодке. Время шло, Хори по-прежнему был членом яхт-клуба, активно участвовал в соревнованиях, однако его все сильнее охватывало стремление к большему:
"Мои мечты о Тихом океане крепли день за днем, а я все еще терся у берега"
Хори понимал, что подобные экспедиции требуют не только выдающихся умений в мореходстве, но и внушительных финансовых затрат. Но упорство юноши превратило робкие мечты в реальные намерения. Он стал работать в магазине отца, получая в месяц 10 тысяч иен (28 долларов). Для молодого человека, только-только окончившего школу, откладывать деньги на судно стало настоящим испытанием. Накопительный счет рос очень медленно — казалось, что ему не суждено иметь собственную яхту. Но когда спустя годы сумма на счете наконец достигла 400 тысяч иен (1,1 тысячи долларов), Хори начал действовать.
Изготовление яхты он доверил знакомому инженеру-конструктору Акире Йокояме. Морское судно, получившее звучное название «Сирена», имело деревянный корпус и всего одну мачту. Хори из принципа не установил на «Сирену» мотор, так как считал, что иначе «приключение будет слишком безопасным». По мнению путешественника, настоящее мастерство яхтсмена — это умение достигать максимальных результатов с минимумом ресурсов. По этой же причине он отказался брать с собой спасательные ракеты.
Несмотря на то что юноша старался экономить, деньги таяли на глазах. 70 долларов он отдал за сектант (навигационный измерительный инструмент), 160 долларов — за радио-искатель, еще 6 долларов пришлось заплатить за барометр-анероид. При этом на провиант Хори не поскупился. Список продуктов включал почти 200 наименований, среди которых были рис, ветчина, морепродукты, фрукты, различные десерты и несколько видов напитков: вода, газировка, растворимый кофе и пиво.
Все внимание яхтсмена было сосредоточено на подготовке к плаванию. Японец не тратил денег на привычные для молодых людей развлечения: не ходил в бары, рестораны, почти не покупал одежду и совсем не стремился устраивать личную жизнь. «Девушки не интересовали меня ровно настолько, насколько я не интересовал их». Ради мечты, Хори, вопреки ожиданиям родителей, отказался идти в колледж.
"Зачем мне высшее образование, если я собираюсь покорить океан?"
Когда все приготовления были закончены, перед молодым человеком встала новая проблема. Чтобы легализовать авантюру, Хори требовалась виза, которую в Японии 1960-х было не так-то просто получить. Он устроился на работу в туристическое агентство, пытался попросить рекомендацию у местных властей, но все было тщетно. Хори мог продолжать обивать пороги чиновничьих кабинетов и дожидаться аудиенции, но быстро отбросил эту идею. Так он и отправится в путь: без паспорта, с пятью долларами в кармане и мало-мальски разговорным английским. «Я был никем. Простым парнем без больших денег и связей. Разве кто-то дал бы мне визу, расскажи я о своей безумной мечте? В конце концов я понял, что посреди океана паспорт мне не понадобится», — вспоминает он.
Хотя Хори был весьма скрытным и держал экспедицию в секрете даже от родителей, слухи о ней все равно начали расползаться. Посторонние над ним посмеивались, называли камикадзе и сравнивали с начинающим альпинистом, который вдруг решил забраться на Эверест. Знакомые яхтсмены норовили дать непрошеные советы: мол, яхта слишком мала для такой дистанции, запасы провизии недостаточны, да и вообще, зачем отправляться в такое рискованное плавание в одиночку? Хори молча слушал, но упрямо делал все по-своему: «Тогда я сказал себе, что докажу им всем свою правоту, каждому из них».
23-летний Кеничи Хори отправился в путь 12 мая 1962 года. В порт Нисиномии в пригороде Осаки его пришли проводить несколько близких друзей.
Поначалу Хори не везло с погодой: первые дни ветра практически не было, он продвигался очень медленно. Одиночество посреди воды было непривычным для путешественника, он частенько разговаривал сам с собой, ведя беседы с воображаемыми приятелями по яхт-клубу. День за днем Хори делал заметки в дневнике: «На завтрак был кофе с молоком. Пытался компактней разместить спальный мешок, но он по-прежнему занимает большую часть места. Одежда не успевает сохнуть».
Чем дальше яхтсмен устремлялся на восток, тем больше он узнавал о «повадках» открытого океана: его удивляли непредсказуемые северные ветры и внезапные штормы. В конце концов 11 августа 1962 года «Сирена» достигла берегов Калифорнии и прошла под мостом «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Хори выбрал этот город неслучайно: с одной стороны, его акватория была достаточно безопасна для захода маленькой яхты, с другой, — путешественника пленила мысль, что один из самых красивых мостов мира станет заключительной точкой маршрута.
Однако первые дни на американской земле были далеко не безоблачными. Как и ожидал Хори, пограничная полиция взяла его под стражу — уж слишком молодой человек был похож на нелегала, который приехал в США в поисках лучшей жизни. Узнав о прибытии в город необычного гостя, мэр Сан-Франциско потребовал освободить Хори — ему дали визу на 30 дней и помогли вернуться домой.
После о Хори заговорили не только в родной Японии, но и во всем мире. Яхтсмен побил рекорд, став первым человеком на Земле, который в одиночку без остановок пересек Тихий океан.
Исполнив мечту, Хори предпочел не оставаться героем одного плавания и продолжил время от времени надолго уходить в открытый океан. Однако не стоит думать, что мужчина снаряжал экспедиции только из-за жажды приключений. Помимо проверки себя на прочность, была у него и другая миссия — экологическая.
Путешественник бороздил просторы Тихого океана, используя альтернативные источники энергии. В 1985 году он совершил путешествие от Гавайев до Японии на судне с электроприводным двигателем, а с 1992-го по 1993 год — на лодке с педальным приводом. В 1996-м яхтсмен проследовал от Эквадора до Японии на судне, сделанном из пивных алюминиевых банок. Переход в 16 тысяч километров занял у него 148 дней и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстрое пересечение Тихого океана на лодке, которая работает от солнечной энергии.
В 2008 году в возрасте 69 лет Хори решил обуздать новый тип энергии — силу океанских волн. Он преодолел 7,7 тысячи километров между Гавайями и Японией на волновой яхте, которая двигалась со средней скоростью в 1,5 узла — меньше, чем средний темп человека.
«На протяжении всей истории человечество использовало ветер для получения энергии, но, похоже, никто серьезно не относился к энергии волн», — писал мореплаватель. Из раза в раз Хори доказывал миру важность экологического водного транспорта и сохранения естественных природных ресурсов.
В 2022 году, через 60 лет после самого первого плавания, Хори повторил свой подвиг, но уже в обратном направлении — из Сан-Франциско в Японию. На пресс-конференции, которую организовали в порту Нисиномии сразу после его прибытия, яхтсмен поделился подробностями приключения. По словам мужчины, из-за пандемии коронавируса подготовка к экспедиции была полна неопределенности и напоминала «хождение по тонкому льду».
Сам переход тоже был нелегким: вскоре после отправления из Сан-Франциско Хори настигла буря, а ближе к концу путешествия мешали сильные отливы. Как опытный яхтсмен, мужчина в очередной раз совладал с непокорным океаном и вернулся в Японию целым и невредимым.
За два месяца в океане запас лекарств остался нетронутым — 83-летний Хори пользовался только глазными каплями и лейкопластырями. Отвечая на вопросы журналистов, Кеничи Хори признался, что намерен повторить такое же плавание в 100 лет:
"Я ведь еще в самом разгаре юности. Пока жив, буду бросать себе вызовы"