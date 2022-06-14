Донцова раскрыла секрет своей творческой продуктивности

Её книги издаются тиражом примерно в 250 млн. Писательница не считает это своей заслугой.
Российская писательница Дарья Донцова довольно часто радует читателей новыми детективными романами. Пока её коллеги по перу годами ищут источники вдохновения и меняют сюжетные линии, она с лёгкостью выпускает по несколько книг в год. О причинах этой поразительной продуктивности она поведала в интервью ТАСС.
"Магнитофон для того, чтобы пение транслировалось людям... Я — магнитофон",
— сказала она.
Писательница отметила, что если в магнитофон поставить кассету с хитами Фредди Меркьюри, то гениальность исполнителя невольно передастся и устройству, проигрывающему его музыку. Писательское дело, по мнению Донцовой, имеет схожий "механизм".