Донцова раскрыла секрет своей творческой продуктивности

Её книги издаются тиражом примерно в 250 млн. Писательница не считает это своей заслугой.

Российская писательница Дарья Донцова довольно часто радует читателей новыми детективными романами. Пока её коллеги по перу годами ищут источники вдохновения и меняют сюжетные линии, она с лёгкостью выпускает по несколько книг в год. О причинах этой поразительной продуктивности она поведала в интервью ТАСС.