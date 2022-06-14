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2 часа назад

Таинственно исчезнувшая 40 лет назад американка найдена живой

Мир новостей

Жительница США Холли Мари Клуз, пропавшая в младенческом возрасте 40 лет назад, обнаружена целой и невредимой.

Исчезнувшая 40 лет назад американка найдена живой
Фото: Мир новостейМир новостей

Биологические родители малышки 21-летний Гарольд и 17-летняя Тина в 1981 году были убиты при загадочных обстоятельствах неподалеку от Хьюстона. Останки пары нашли сразу, но эксперты только в 2021 году с помощью новейших генетических технологий в криминалистике смогли выяснить, кому они принадлежали.

Оказалось, что пропавшая после гибели родителей девочка жива, в настоящее время живет в штате Оклахома и у нее есть пятеро детей. Сразу же после того, как к ней пришла полиция, женщина связалась со своими биологическими родственниками, и собирается лично встретиться с ними.

Её биологическая бабушка Донна Касасанта рассказала, что она очень счастлива, ждала этого момента и молилась о нём больше 40 лет. Она поблагодарила за усердную работу следователей и инспекторов.

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