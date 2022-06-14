Трагедия пары, подарившей миру знаменитые комиксы о любви

Жвачка «Love is…» стала настоящим символом 90-х, вкладыши с мальчиком и девочкой собирали тысячи подростков. Но почти никто не знал, что за забавными комиксами стоит реальная история любви.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Из вкладышей жвачки «Love is…» мы узнали, что у любви тысячи определений: маленькие комиксы могли быть смешными или трогательными, но каждый из них обязательно заставлял улыбнуться. Светловолосая девочка с веснушками и мальчик-брюнет учили отношениям целые поколения, их изображения до сих печатают на сувенирах: кружках, футболках, сумках и магнитах. А все начиналось, как несложно догадаться, с любви. Точнее, с любви с первого взгляда.

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Стеснительная, но такая талантливая

В начале 60-х молодая художница Ким Гроув отправилась с друзьями на горнолыжный курорт. Дни они проводили на склоне, а вечерами пили глинтвейн в местном баре. Именно там Ким впервые увидела Роберто Касали: он был мужчиной ее мечты — это Гроув поняла сразу. Высокий, улыбчивый, темноволосый и очень обаятельный Касали заставил ее поверить в любовь с первого взгляда.

Да, Ким считала себя хиппи и не видела ничего ужасного в том, чтобы пригласить на свидание понравившегося парня. Кого угодно, но не мужчину мечты, ведь здесь второго шанса может и не быть. Поэтому застенчивая художница делала то, что удавалось ей лучше всего. Она начала рисовать смешную влюбленную девочку и парня, который ей так нравится.

Небольшие скетчи она подписывала фразой «Любовь это…» и отправляла в номер Роберто. Мужчина был заинтригован и через два дня попросил художницу о свидании. Они болтали и смеялись, говорили о творчестве, планах на жизнь и мечтах. Касали признался, что очарован комиксами Ким и обещал их хранить.

Сама Гроув, правда, не понимала, в чем ценность рисунков на открытке. К счастью, у Роберто отлично работала интуиция. Так начался их роман. Чтобы не забывать счастливых моментов, Ким продолжала рисовать мальчика и девочку с забавными подписями. Это была летопись отношений, история романа, который перевернул жизнь Гроув.

В жизни и в комиксах

В тайне от невесты в 1970 году Касали отправил несколько работ Ким в New York Times, редакторов комиксы тоже очаровали: они напечатали картинки на последней полосе. Первыми «Любовь это…», которые увидели мир, стали: «Когда он испортил твою шикарную прическу, но ты не злишься» и «Когда ты нашла целое облако из лучиков надежды». Читателям так понравились работы Ким, что их просили печатать еще и еще. Так в издании появилась рубрики «Love is…»

Поклонников трогательной парочки становилось все больше с каждым днем, мальчика и девочку, созданных Гроув, начали печатать не только в газете, но и на кружках, футболках, плакатах. А вскоре Ким выпустила первую книжку — сборник комиксов, которая называлась «Любовь это…когда не нужно извиняться».

Ким была счастлива, она обрела все, о чем мечтала: популярность, любовь и семью. В 1971 году Роберто сделал Гроув предложение, после свадьбы в Новой Зеландии художница взяла фамилию мужа и превратилась в Ким Касали. Свадебный образ девушка дополнила венком из маргариток и, конечно, этот аксессуар появился у ее маленькой нарисованной копии.

Герои Ким переживали все, что происходила с самой художницей и ее любимым мужем: в комиксах появились истории о беременности, родах и первых бессонных ночах с малышом. Мальчик и девочка с картинок обустраивали быт, путешествовали и ссорились. Они завоевывали все большую популярность, поэтому девушка наняла помощника, который иногда заканчивал за нее наброски.

Трагедия изменила все

Всего четыре года семейной жизни, двое очаровательных сыновей, мечты о третьем малыше и огромные планы на будущее — Ким и Роберто казалось, что впереди у них такая прекрасная, интересная и необычная жизнь. Но в 1975 году все изменилось. Пара узнала, что у мужчины обнаружен рак в последней стадии. Это было не просто ударом для Ким — она не понимала, как счастье может разбиться за одно мгновение.

Вернувшись из клиники, художница позвонила партнеру по колонке и рассказала о случившемся, а еще сообщила, что не будет рисовать, ведь ей надо быть рядом с Роберто. Для Ким новость о раке супруга стала приговором для «Love is…», но Билл Эспри уговорил ее не заканчивать серию. Он предложил рисовать мальчика и девочку за Касали, пока она не будет готова вернуться. Автор согласилась: теперь Билл раз в неделю выпускал новый комикс о любви, а Ким в это время боролась за мужа.

Еще до новости об онкологии пара хотела завести третьего ребенка, но операция, которую предложили Роберто, неминуемо привела бы к его бесплодию. Поэтому супруги решили сохранить биологический материал Касали и прибегнуть к ЭКО позднее. Увы, но хирургическое вмешательство не помогло.

В 1976 году Роберто скончался, оставив Ким с двумя сыновьями и разбитым сердцем. В день похорон художница впервые за год снова села за стол и нарисовала самый пронзительный комикс из серии: веснушчатая девочка на картинке стоит рядом с могильным камнем. «Любовь это… знать, что мы еще встретимся. Любовь это… не отпускать. Любовь это… вспоминать»

Новая надежда

Чтобы справиться с потерей, Ким решила осуществить их общую с мужем мечту и через 16 месяцев после похорон Роберто родила третьего малыша. Это событие нашло отражение в комиксах художницы: на новой открытке девочка стояла рядом с коляской, а подпись гласила: «Рады представить Мило Касали. Родители: Ким и Роберто (посмертно, посредством искусственного оплодотворения)». Кто-то поздравлял Касали, кто-то считал этот поступок неправильным, но художница была непреклонна: они хотели малыша, пусть этот мальчик станет еще одной сбывшейся мечтой на двоих, последней мечтой.

«Роберто и я очень хотели подарить нашим двум сыновьям братика или сестричку. Теперь, благодаря заботе и терпению врачей, это стало возможно: я получила еще одно напоминание о моем чудесном муже… Мило здесь благодаря любви его матери и отца. Если кто-то осуждает подобное, это значит, мир потерял чувство пропорции. Мы пытались завести ребенка посредством искусственного оплодотворения до смерти Роберто. Если бы мой муж был жив, Мило был бы зачат в браке. Что меняет смерть Роберто?» — говорила Ким.

Вскоре художница с детьми переехала в Австралию и купила ферму, на которой разводила лошадей. К комиксам она так и не вернулась: после сообщения о рождении Мило эта история навсегда закончилась для Касали.

А творчество продолжало жить

Рисовать мальчика и девочку продолжил Билл, а руководил компанией с 1998 года старший сын Ким. Почти сорок лет Эспри еженедельно показывал миру новый комикс: что-то основывал на набросках Касали, что-то брал из своей семейной жизни. А еще ему много писали, рассказывали свои истории и предлагали варианты новых рисунков. Из любви Ким и Роберто «Love is…» переросли во что-то большее, эти картинки стали отражением тысяч романов, радостей, моментов и разбитых сердец. Кстати, о том, что в России серия так популярна, Билл и дети Ким даже не догадывались.

Однаждый Эспри позвонил репортер из Москвы и рассказал о самой любимой в стране жвачке с самыми необычными вкладышами. Билл был в шоке. Он не давал права ни одной компании использовать героев таким образом. Оказалось, что турецкая компания Dandy Sakiz поставляет нелицензионную продукцию в несколько стран. Несколько лет ушло на переговоры с турецким производителем, выпускавшим продукт без разрешения правообладателей.

В конце концов, фабрику Dandy Sakiz приобрела компания Kraft Foods (ныне Mondelez International) и возобновила выпуск жвачки с официальным копирайтом. Ее до сих пор можно найти в магазинах, а сувениры с мальчиком-брюнетом и влюбленной девочкой дарят друг другу счастливые пары. Именно это Стефан Касали — сын Ким — считает главной победой мамы и папы. Они научили людей замечать любовь.