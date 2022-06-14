Почему мужчины выглядят моложе женщин-ровесниц

В школе девочки зачастую выглядят старше мальчиков-одноклассников, и эта тенденция сохраняется даже после взросления детей.

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Вы наверняка замечали, что мужчины преимущественно выглядят моложе женщин-ровесниц. И это при том, что девушки тратят уйму времени и средств на макияж и процедуры косметологов, в то время как мужчины могут вообще не следить за собой. Почему так происходит? Выяснял "Рамблер".

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Кожа

Из-за большого количества тестостерона в организме мужская кожа на 25% толще женской. С течением времени тестостерона становится меньше, и кожа мужчин истончается. Однако у женщин она изначально более тонкая – и это одна из причин, почему морщины у девушек появляются раньше и с возрастом становятся глубже.

Вдобавок к этому, плотность коллагена в мужской коже на порядок выше, а значит, и кожа более упругая. А еще кожа мужчин лучше увлажняется. Ученые связывают это с тем, что мужчины чаще и интенсивнее потеют, а в их поте содержится большое количество молочной кислоты, которая является естественным увлажнителем.

Менопауза

Специалисты предполагают, что женщины в среднем стареют вдвое быстрее мужчин. Особенно сильные различия в процессе старения полов можно заметить в районе 50-55 лет. В это время женщины сталкиваются с менопаузой, из-за которой в организме резко перестает вырабатывать эстроген – гормон, который помимо прочего отвечает за выработку коллагена, красоту и упругость кожи.

Снижение упругости кожи приводит к тому, что само лицо становится более плоским, а глаза уменьшаются.

Мужчины также переживают похожий процесс – андропаузу – когда в организме снижается уровень тестостерона. Но андропауза протекает куда медленнее, чем менопауза, и оттого не приводит к резким изменениям внешности.

Вредные стереотипы

Менопауза и состояние кожи – факторы биологические. Но есть еще и психология. Бьюти-индустрия настолько жаждет наживы, что убеждает юных девушек уже в 20 лет снабжать себя дорогостоящими средствами и даже колоть ботокс, чтобы сохранить красоту на более долгий срок. Билборды и глянцевые журналы недвусмысленно намекают: старость не за горами, поэтому позаботиться о своей внешности нужно прямо сейчас.

Все это оказывает колоссальное давление на женщин и заставляет их чувствовать себя старыми уже в 40 лет (в то время как для мужчин данный возраст считается расцветом сил).