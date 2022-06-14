Блогер нанял сыщиков, чтобы они следили друг за другом

Видеоблогер Макс Фош решил нанять двух частных детективов с целью слежки друг за другом. Видео со своим экспериментом он выложил на YouTube.

Фото: Max Fosh/YouTube Max Fosh/YouTube

Целью Фоша было постараться самому незаметно попасть на то место, где два детектива встретят друг друга и сфотографировать их таким образом, чтобы оба человека попали в кадр.

Детективы работали с идеальной точностью, отправляя заказчику информацию почти что о каждом передвижении объекта слежки. В результате, Фош узнал, что один из детективов отслеживает выход другого с работы ежедневно около часа дня. Видеоблогер взял автомобиль в прокате, приехал на место, немного подождал, и в результате, ему удалось сделать фотографию сразу с двумя детективами.

Видео попало в тренды YouTube, собрав почти миллион просмотров за сутки.