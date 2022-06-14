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2 часа назад

Мать восьмерых детей родила собственную внучку

Lenta.ru

Жительница США и мать восьмерых детей Шализ Смит стала суррогатной матерью для собственной дочери, которая не может иметь детей. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мать восьмерых детей родила собственную внучку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

17 мая 50-летняя Смит родила внучку в больнице Американ Форк в штате Юта и отдала ее своей 25-летней дочери Кейтлин Муноз. Новорожденную девочку решили назвать Алайна.

По словам Смит, ее муж и дочь с супругом присутствовали в палате во время родов. Она признается, что ей не было морально трудно отдать новорожденную, поскольку с самого начала она настраивала себя, что это не ее ребенок. Женщина от всего сердца мечтала помочь дочери и зятю и была готова на все ради них.

«16 месяцев назад, когда я узнала, что Кейтлин не может иметь детей, я решила выносить два последних эмбриона, которые у них были. Никогда бы не подумала, что переживу нечто подобное и заведу ребенка в 50 лет!»

— призналась Смит.

В 2019 году Кейтлин Муоз удалось зачать ребенка с помощью ЭКО, но ее состояние резко ухудшилось на седьмом месяце беременности, и врачи диагностировали у нее эндометриоз и синдром Шегрена — аутоиммунное поражение соединительной ткани, которое может приводить к выкидышам. Она болела с 16 лет, однако ранее врачи не смогли поставить правильный диагноз. Тогда ее мать Шализ Смит предложила себя на роль суррогатной матери и прошла процедуру искусственного оплодотворения.

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