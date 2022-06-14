Мать восьмерых детей родила собственную внучку

Жительница США и мать восьмерых детей Шализ Смит стала суррогатной матерью для собственной дочери, которая не может иметь детей. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

17 мая 50-летняя Смит родила внучку в больнице Американ Форк в штате Юта и отдала ее своей 25-летней дочери Кейтлин Муноз. Новорожденную девочку решили назвать Алайна.

По словам Смит, ее муж и дочь с супругом присутствовали в палате во время родов. Она признается, что ей не было морально трудно отдать новорожденную, поскольку с самого начала она настраивала себя, что это не ее ребенок. Женщина от всего сердца мечтала помочь дочери и зятю и была готова на все ради них.

«16 месяцев назад, когда я узнала, что Кейтлин не может иметь детей, я решила выносить два последних эмбриона, которые у них были. Никогда бы не подумала, что переживу нечто подобное и заведу ребенка в 50 лет!»

— призналась Смит.