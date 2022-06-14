Зачем Юрий Андропов сменил свои настоящие имя и фамилию

Как справедливо заметил Алексей Кофанов, автор книги «Предвечный трибунал: убийство Советского Союза», биография Юрия Андропова очень запутана. Причём путаницу вносил и сам генсек, излагая историю своей жизни в разных вариантах. Даже фамилию Андропов менял, как выяснилось, не единожды.

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Либерман

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Значительный вклад в исследование биографии Юрия Владимировича Андропова сделал журналист Марк Штейнберг. Именно на него ссылаются многие современные авторы, которые по той или иной причине рассматривают в своих работах детали биографии генерального секретаря. Так, Александр Север в своей книге «10 мифов о КГБ» также приводит данные Штейнберга, по словам которого, при рождении Андропов должен был получить фамилию своего биологического отца, польского еврея Вэлва Либермана, служившего телеграфистом на станции Нагутская и умершего в 1919 году от тифа.

После кончины Либермана мать Андропова, которую, как указывает в своей книге «Россия: вчера, сегодня, завтра» В. С. Белых, звали Геня (или Евгения) Файнштейн (по другим данным Флекенштейн), переехала в Моздок. Это был 1922 год. К тому моменту Файнштейн успела снова выйти замуж за помощника машиниста паровоза Виктора Фёдорова и родить от него дочь Валентину. В Моздоке оба супруга занимались исключительно учительской деятельностью: Евгения Карловна преподавала музыку, а её муж работал инструктором в фабрично-заводской школе.

Фёдоров

В этой же фабрично-заводской школе, если верить Александру Колпакиди, автору книги «Щит и меч. Руководители органов госбезопасности», учился и Юрий Андропов. Впрочем, тогда он носил другую фамилию. Как утверждает А. Панов в издании «Большой космический обман США», благодаря отчиму, тому самому бывшему помощнику машиниста, ставшему в Моздоке инструктором, в школьные годы Андропов был Фёдоровым. Да и звали его тогда не Юрием, а Григорием. Как именно и на каком этапе Григорий стал Юрием, так и осталось неизвестным.

Остались тайной и обстоятельства, при которых Андропов окончательно определился с фамилией. Однако мы точно знаем, что в 1931 году, когда будущий председатель КГБ окончил семилетку, в его документах значилось: Григорий Владимирович Андропов-Фёдоров. По крайней мере, именно такие сведения можно почерпнуть из книги Олега Фочкина «Москва. Лица улиц. Продолжение легенд». Впоследствии вторая часть фамилии генсека бесследно исчезла.

Андропов

Согласно данным, приведённым в книге Сергея Честопруда «Юрий Андропов: тайны председателя КГБ», Андропов – это фамилия другого отчима генсека. Да и она, как выяснилось, ненастоящая. Дело в том, что, по сообщению бывшего первого секретаря Краснодарского крайкома КПСС С. Ф. Медунова, очередной муж Гени Файнштейн в действительности был греческим евреем и изначально носил фамилию Андрополус. Потом он уже переделал её на русский лад. Эту версию упоминает в книге «Самые секретные родственники» и историк Николай Зенькович.