Как беглый рецидивист официально стал Героем Советского Союза

В реальной жизни нет числа историям, гораздо более причудливым, чем сюжеты самых увлекательных книг. Одна из них – биография Голубенко-Пургина, личности, больше напоминающей персонаж плутовского романа, нежели рядового советского гражданина.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Коллеги и друзья знали его, как журналиста, сотрудника известных газет, фронтовика и орденоносца, удостоенного звания героя Советского Союза! А он был всего лишь жуликом с уголовным прошлым.

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В начале славных дел

Подробности детства и ранней молодости героя не слишком хорошо изучены. Известно, что его настоящее имя – Владимир Петрович Голубенко, что родился он в 1914 году на Урале и рос в многодетной семье. Мать растила пятерых детей одна. Неудивительно, что Владимир еще школьником начал воровать. Есть апокриф о том, что тогда, юный, но подающий надежды Володя Голубенко поклялся, что не будет жить в бедности. Было такое или нет, выяснить уже невозможно, но криминальную стезю Голубенко выбрал себе элитную: он стал щипачом-карманником и мастером подделки документов. И та, и другая «профессии» требуют высокой квалификации и незаурядного интеллекта. В первый раз он сел «по малолетке» и спустя 2 года был выпущен досрочно за хорошее поведение. Второй раз загремел на нары уже в 1937 году – за воровство и подлог. На сей раз Голубенко был этапирован в Дмитровлаг, откуда ухитрился сбежать. В поезде авантюрист украл у одного из пассажиров паспорт на имя Валентина Петровича Пургина.

Свердловск. Начало карьеры

Новоявленный Валентин Пургин прибыл в Свердловск, где каким-то образом ухитрился поступить в Свердловскую военно-транспортную академию. Как ему это удалось при полном отсутствии аттестата об окончании средней школы – загадка. Впрочем, можно предположить, что тут не обошлось без поддельных документов, которые Голубенко-Пургин всю свою недолгую, но яркую жизнь, фабриковал с необыкновенной легкостью и наглостью. Здесь же, в Свердловске, Пургин устроился на работу в железнодорожную газету «Путевка». И так у него хорошо пошла журналистская работа, что уже в 1939 году он получил от начальника Военно-транспортной академии рекомендацию для перевода в главную железнодорожную газету СССР «Гудок». Так Пургин перебрался в Москву.

В Москве. Путь «военкора»

И тут снова нельзя не изумиться удивительной наглости Голубенко-Пургина. Ведь если в Свердловске, в газетке «Путевка» еще можно было писать заметки с грамматическими ошибками и корявеньким слогом, то «Гудок» требовал другого уровня. В этой редакции в разное время работали Ильф, Петров, Олеша, Булгаков, Зощенко, Паустовский и другие знаменитости, и руководство «Гудка» знало толк в хороших авторах. Тем не менее, Пургин вполне успешно трудился в легендарном издании. По всей видимости, человек он был и в самом деле талантливый.

Более того, Голубенко перевез в Москву и свою мать. Он очень удачно устроил ее на работу: уборщицей в Президиум Верховного Совета. Делая уборку по ночам, дамочка имела доступ во все кабинеты первых лиц страны, чем не замедлила воспользоваться. Из кабинета председателя Верховного Совета Калинина она украла несколько орденов и наградных книжек. Видимо, Володя Голубенко был весь в маму.

Похищенными документами Голубенко-Пургин распорядился по-умному: оформил на себя три ордена, в том числе, орден Красной Звезды.

С таким-то багажом – ордена, опыт работы в «Гудке» – Голубенко явился перед сотрудниками «Комсомольской правды» Аграновским и Могилевским. Они представили его руководству газеты, и вчерашний зек был принят в одну из главных газет СССР.

Ордена и многозначительные обмолвки в разговорах сделали свое дело: Валентин Пургин был назначен заместителем заведующего военным отделом «Комсомольской правды». На этой должности полагалось выезжать на места боевых действий. Боевые действия в то время велись на Дальнем Востоке, в районе реки Халхин-Гол.

По заданию редакции мошенник отправился в дорогу. Что с ним случилось дальше – совершенно неясно. Вроде бы он был на Халхин-Голе. Даже написал оттуда очерк. Даже из Иркутска пришло сообщение о том, что геройски раненый Пургин находится на излечении в местном госпитале. Наконец, сам Пургин явился в редакцию, веселый и здоровый, и с орденом Ленина, полученным за подвиги на Дальнем Востоке. Что за подвиги, в редакции так и не узнали. И даже не очень задумались над тем, почему представление на награждение орденом написано на бланке штаба отдельной 39-й дивизии особого назначения, расквартированной в городе Гродно (Белоруссия).

Дальше – больше. Началась война с Финляндией. Боевого и овеянного славой военкора Пургина отправляют в Ленинград. Но не просто так. Мошенник, вновь воспользовавшись бланком штаба 39-й дивизии, которых он, видимо, наворовал немало, состряпал письмо от командования дивизии редактору «Комсомолки», в котором военкора Пургина предлагалось командировать со спецзаданием в транспортную академию северной столицы. Просьба «командования» была, разумеется, удовлетворена, и Голубенко-Пургин, надо думать, прекрасно провел время в Ленинграде, просаживая командировочные деньги в ресторанах.

Герой Советского Союза

Война с Финляндией, тем временем, закончилась. Участников войны награждали орденами, газеты пестрели списками награжденных. Видимо, на этом фоне Голубенко и призадумался: почему это у него до сих пор нет звания Героя Советского Союза? Орден Ленина есть, орден Красной Звезды – тоже. А звания Героя – нет. Непорядок! На бланках штаба все той же многострадальной 39-й дивизии он составил представление на награждение званием Героя Советского Союза Пургина Валентина Петровича, не забыв указать, что Пургин уже награжден орденами Ленина и Красной Звезды. Представление было направлено в Наркомат ВМФ.

Там особо вникать (редчайший случай!) не стали, ведь подобных представлений ежедневно приходило множество, и приказ о присвоении Пургину высшей степени отличия в СССР, которым удостаивали только за самые выдающиеся заслуги и подвиги, был подписан.

Сколько веревочке не виться…

В газете «Комсомольская правда», как только стало известно о присвоении военкору Пургину высокого звания, появился обширный очерк о его подвигах с фотографией. Как говорят, это Голубенко и погубило. Кто-то узнал на снимке беглого зека. По другой версии, конец похождениям Голубенко положило его желание произвести себя в подполковники (звание лейтенанта он себе, к тому времени, уже изобразил). Военные люди занялись проверкой бурной биографии Голубенко-Пургина, и вот тут вся правда и вылезла наружу.

Как бы то ни было, а летом 1940 года Голубенко был арестован, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.