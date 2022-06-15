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1 час назад

Оззи Осборн перенес операцию

Газета.Ru

Музыкант Оззи Осборн перенес хирургическое вмешательство. Об этом сообщила его супруга Шэрон Осборн в своем Instagram.

Оззи Осборн перенес операцию
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Наша семья хотела бы выразить огромную благодарность за большое количество любви и поддержки, которое привлекла операции Оззи! Он чувствует себя хорошо и находится на пути к выздоровлению. Ваша любовь значит для него целый мир",

- написала супруга исполнителя.

Осборн уже некоторое время страдает от проблем со здоровьем, однако семья музыканта не раскрывает никаких подробностей. Около недели назад жена Осборна написала в своих соцсетях, что ему предстоит сложная операция, которая "определит его дальнейшую жизнь".

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