Оззи Осборн перенес операцию

"Наша семья хотела бы выразить огромную благодарность за большое количество любви и поддержки, которое привлекла операции Оззи! Он чувствует себя хорошо и находится на пути к выздоровлению. Ваша любовь значит для него целый мир",

Осборн уже некоторое время страдает от проблем со здоровьем, однако семья музыканта не раскрывает никаких подробностей. Около недели назад жена Осборна написала в своих соцсетях, что ему предстоит сложная операция, которая "определит его дальнейшую жизнь".