7 небанальных фактов о королеве Елизавете II

В этом году королева Елизавета II отпраздновала платиновый юбилей своего правления — уже 70 лет она является главой британской королевской семьи и ведет публичную деятельность. Но за что мы сможем вспомнить королеву, кроме корги, шляпок и награждения выдающихся британских актеров? Мы собрали 7 фактов, которые помогут ответить на этот вопрос.

Фото: theoryandpractice.ru theoryandpractice.ru

За время ее правления в Великобритании сменились 14 премьер-министров, а также Ее Величество застала 7 пап римских.

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Всего срок службы принцессы составил около полугода, за это время Елизавета наравне со всеми водила и чинила автомобили. Правда, ночевать она возвращалась все равно в Виндзорский замок.

В 1998 году было подписано Белфастское соглашение, созданное для урегулирования конфликта с Северной Ирландией. Конфликт начался еще в 1920-х годах и продолжался долгие годы, поскольку праворадикальные группировки и протестантские организации были недовольны принятыми решениями Великобритании относительно статуса региона и земельной политики. Все это привело к массовым вооруженным восстаниям и терактам, которые гремели до самого 1998 года.

Содружество наций было создано в конце XIX века для укрепления Британской империи, но с течением процесса деколонизации миссия организации изменилась. Все бывшие колонии были признаны равноправными суверенными государствами. Сегодня Содружество наций выполняет функцию международного форума, на котором страны-участницы с развитой экономикой разрабатывают решения для улучшения качества жизни в развивающихся странах на основе консенсуса.

Право монарха на владение морскими животными закреплено в законе Эдуарда II, выпущенном в 1324 году. Этим законом правитель подчеркивал статус Великобритании как морской державы.

C XIII века до начала XVIII в Великобритании сохранялась традиция, по которой на церковной службе члены королевской семьи не только давали деньги беднякам и пожилым людям, но и совершали омовение ног. Но в 1730 году эта традиция была видоизменена, остались только пожертвования.