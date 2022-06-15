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1 час назад

Пас овец и читал Гоголя: что известно о Си Цзиньпине

Мира Маркина

Сегодня Председателю КНР Си Цзиньпину исполняется 69 лет. “Рамблер” собрал несколько фактов об одном из самых влиятельных политиков на мировой арене.

Пас овец и читал Гоголя: что известно о Си Цзиньпине
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Сын “врага народа”

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Си Цзиньпин в течение нескольких лет буквально жил в свинарнике. А виноват в этом… Мао Цзэдун. Когда затеянная Мао политика “Большого скачка” с треском провалилась, в неудаче обвинили ряд влиятельных партийных чиновников. В их числе оказался отец Си Цзиньпина. Его семью сослали в одну из китайских провинций и приговорили к самой грязной работе – уходу за свиньями.

Но в 1976 году умер Мао Цзэдун. Семью Цзиньпина реабилитировали. Си получил возможность вернуться в Пекин и поступить в университет Цинхуа на химико-технологический факультет.

Поклонник русской литературы

Си говорит о чтении как об одном из своих любимых занятий — по сути, единственном, на которое у него есть время. И он, по-видимому, является поклонником русской литературы. Впечатляет то, что лидер КНР может перечислить более десяти разных любимых русских авторов, включая Гоголя, чьи произведения, вероятнее всего, находят отклик у него, когда он пытается искоренить коррупцию в бюрократическом аппарате страны.

О своей любви к русской литературе Си рассказал в интервью российскому телевидению. В деревне, куда Цзиньпина сослали на сельскохозяйственные работы, местные жители запомнили его “читающим книги толщиной с кирпич, во время выпаса овец на горных склонах или ночью под керосиновой лампой”.

Вспыльчивый характер

Восхождению Си Цзиньпина на вершину политического Олимп предшествовала странная история. В ноябре 2012 года должен был состояться партийный съезд, на котором политика избрали генеральным секретарем. Но Си Цзиньпин неожиданно пропал со всех радаров. Его многочисленные деловые встречи были отменены. В частности, с тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон.

Согласно статье газеты Washington Post, причиной исчезновения политика из публичного пространства стала драка. Разговор на повышенных тонах Си Цзиньпина с его оппонентом Чжоу Юнканом перерос в драку, где будущий глава КНР получил удар стулом. Чтобы скрыть следы нанесенных увечий, ему пришлось на некоторое время уйти с глаз публики. Но официальных подтверждений озвученной журналистом истории нет.

Запрет на Винни Пуха

Интернет-пользователи начали сравнивать Си Цзиньпина с Винни Пухом еще в 2013 году – после встречи китайского лидера с Бараком Обамой. Но тогда этот прецедент не имел никаких последствий.

В 2017 году история была иной. Джон Оливер, ведущий вечернего шоу “События прошедшей недели”, говоря о цензуре в Китае и обсуждая реакцию Дональда Трампа на заявления Пекина, сравнил Си Цзиньпина с медвежонком Винни-Пухом. Шутка обернулась блокировкой канала HBO, удалением публикаций про Оливера и его программу из соцсети Weibo (китайский аналог Twitter) и на других сайтах. Более того, из мессенджеров исчезли стикеры с изображением диснеевского медвежонка.

“Ненависть” китайского лидера к персонажу Алана Милна неоднократно высмеивалась в мультсериале “Южный парк”.

Кадр из сериала "Южный парк"

А в одной из серий 23 сезона сценаристы в сатирической манере показали стремление американских предпринимателей к самоцензуре ради успеха на китайском рынке.

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