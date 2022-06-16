Жуков о выступлениях перед бандитами и романах с фанатками

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков начал музыкальную карьеру 20 лет назад, однако, в отличие от многих своих коллег, и сейчас собирает огромные залы. А ремейки его песен исполняют многие молодые артисты.

Фото: Мослента Мослента

В преддверии большого концерта в «Лужниках» Сергей рассказал «Мосленте» о шоу-бизнесе 90-х, братках и гонорарах, сумасшедших выходках фанаток, ресторанном бизнесе, а также своих мыслях о завершении карьеры. Ниже - его монолог.

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О трендах и музыке 90-х

Слышал, что меня называют «батей попсы». Не буду лукавить, это приятно...

Иногда встречаю молодых артистов, которые говорят, что вдохновляются моим творчеством. Это здорово! Музыка 90-х снова в тренде. Раза три в неделю я стабильно получаю запросы на очередной ремейк «Крошки», «Алешки» или «Он тебя целует». Это показатель того, что, музыка, которую я создал еще 20 лет назад, до сих пор не потеряла своей актуальности.

О пальцах и бандитах

В 90-х у каждого проекта, будь то бизнес или музыкальная группа, была так называемая «крыша». Выжить без этого было просто невозможно. В порядке вещей была ситуация, когда кто-то перешел дорогу кому-то влиятельному, а на следующее утро этот кто-то просто не проснулся. По этой причине мы не могли строить далеко идущих планов, максимум – прикидывали дела на ближайший месяц. Со временем шоубиз сильно изменился. Сегодня всё цивилизованно: артисты, продюсеры и рекламодатели уж точно не доходят до криминала в решении рабочих вопросов.

С приходом популярности к «Руки Вверх!» наш продюсер позаботился об охране и приставил к нам «братков». Но они нас скорее не защищали, а пасли. Как только мы с Лешей начинали возмущаться по поводу мизерных гонораров, нам наша «охрана» популярно объясняла, что если мы хотим остаться с полным набором пальцев, то таких вопросов лучше не задавать.

О сходках и дядьках

Где мы только не выступали в начале карьеры... И на «сходки» бандитские тоже попадали. У нас даже была припасена для таких мероприятий специальная песня «Бандитто». Серьезным пацанам заходила на «ура».

Платили не очень много, но мы в первые годы любому заработку были рады. Мы же начинали в Самаре и Тольятти. В середине 90-х в провинциальных городах всем рулили «братки». И это были не харизматичные гангстеры из сериала «Бригада», а суровые дядьки. Это была часть нашей реальности.

О песнях и булке хлеба

Популярность пришла ко мне не сразу, как только я переехал в Москву. В первое время и курьером подрабатывал, и кассетами на рынках торговал, и жил неделями у друзей. Денег же поначалу совсем не было. Ди-джеил как-то, на студии помогал звукорежиссеру. Часто моего заработка хватало на пачку доширака, банку колы и булку хлеба. А иногда и этого не было.

Но мы не унывали, записывали свои песни и без устали развозили их по радиостанциям и продюсерским центрам. Очень хотели, чтобы нас заметили, и в конце концов это сработало.

О концертах и плацкартах

Появился продюсер, пошли первые концерты. Помню, как мы поехали в наш первый тур... На дворе был 1998-й год. Это сейчас популярный артист может после пары выступлений купить себе новенький Maybach, тогда же нам полагалось по 100 долларов с концерта, а остальное забирал продюсер. Такие были порядки… Мы с Лешей были совсем юные и наивные, но несмотря ни на что были счастливы.

Популярность выражалась не в деньгах, а в количестве концертов. Иногда приходилось выступать по два, а то и по три раза в день. Отыграл концерт и сразу рванул в другой город. Никаких бизнес-классов не было: эконом или купе-плацкарт, а бывало и на автобусе добирались. Поэтому от звездной болезни или беспорядочных половых связей меня спасала усталость.

О фанатках и романах

Знали бы вы, сколько смешных, нелепых и даже пугающих историй я собрал за 25 лет гастролей. Фанатки находили адреса гостиниц и лезли в окна, атаковывали перед входом в клуб. А однажды нас просто-напросто украли: посадили рядом с собой на застолье и не пускали на концерт. В итоге мы опоздали на собственное выступление.

Чтобы масштаб фанатской любви представить нагляднее, расскажу вам про Нальчик. Знаете, сколько 18-летних девушек нужно, чтобы поднять огромный автобус? Я вот знаю! После концертов несколько десятков, а то и сотен красавиц всегда караулили нас около служебного входа ради автографов. Уделить время каждой означало задержаться минимум на час. Чтобы не опоздать на поезд, наш автобус подгоняли вплотную к служебному входу. Так у нас была возможность запрыгнуть прямо в него, минуя фанаток. В тот раз мы также прыгнули в автобус, но почему-то продолжили стоять на месте. Водитель говорит: «Они весь проезд загородили, их тут сотни! Визжат, машут в окно и не пропускают». И вдруг чувствуем – автобус качнуло… Затем еще раз, и вот он уже плывет. Поклонницы подняли его и понесли. Уже даже не помню, как мы тогда вырвались.

Романов с поклонницами у меня никогда не было. Когда мне было лет 20, они были слишком юными для интрижек. А когда я стал постарше, и наши прекрасные поклонницы выросли, я уже был женат на Регине - тут ни о каких романах и речи быть не могло.

О фонограмме и претензиях

Многие удивляются, что я не пою под фонограмму. Говорят разное: то я звучу слишком чисто, то мой голос за 25 лет совсем не изменился... А я считаю, что именно живой звук и помогает мне оставаться в форме.

Мне приятно, что я могу делиться с поклонниками неподдельными эмоциями, каждый раз привносить в песни что-то новое, петь хором вместе с залом. Без всего этого концерт «Руки Вверх!» невозможно представить. Я уверен, что искренность во всех ее проявлениях – это именно то, за что нас любят.

Об успехе и внимании

Успех не свалился мне на голову просто так. Я много работал и продолжаю стараться для того, чтобы быть актуальным и интересным. А без моей аудитории и вовсе ничего бы не было. Думаю, что нечестно пожинать плоды внимания и жаловаться на то, что его много.

Бывает такое, что мне хочется побыть одному, погулять в тишине или тихо посидеть где-нибудь за чашкой кофе. Но чаще я стараюсь общаться с поклонниками: отвечаю им в соцсетях, фотографируюсь на улицах, встречаюсь с ними в «Руки Вверх! Бар» и мы вместе поем в караоке.

О возрасте и бизнесе

Когда-нибудь я уже не смогу скакать по сцене и петь на стадионах «Крошку» и «Чужие губы». Но у меня есть семья, команда, свои планы и цели, а для содержания всего этого нужно иметь постоянный доход. Я решил заранее подумать о том, чем смогу обеспечивать себя помимо музыки. Решил, что лучше всего я умею развлекать людей, дарить им позитивные эмоции. Гастро-бизнес в этом плане отлично мне подошел.

Мне даже самому интересно, какой процент дохода приносит мне ресторанный бизнес, а какой концерты. Точные цифры мне неизвестны, так как эта пропорция постоянно меняется. К примеру, последние 2 года с выступлениями было туго, так как началась пандемия коронавируса и в стране ввели соответствующие ограничения. Зато за это время серьезно выросла наша барная сеть. Одних только «Руки Вверх! Баров» по стране более 25. Из них уже семь в московском регионе.

За последние два месяца мы открыли три новых. Один - на Таганке, двухэтажный и самый большой в Москве, который каждую неделю устанавливает рекорды по посещаемости. А еще в Отрадном и Зеленограде. Мы сознательно пошли развиваться из центра в спальные районы. Не только же в центре города люди хотят танцевать и веселиться.