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1 час назад

Проснулись знаменитыми: «Город 312» о самых значимых событиях в истории группы

Национальная Служба Новостей

Музыканты вспомнили первый пробный альбом, благодаря которому нашли своего продюсера, а также клип на песню «Останусь». Вокалистка группы «Город 312» Ая в пресс-центре НСН рассказала о самых значимых событиях в истории группы, подчеркнув, что все началось с выхода альбома «213 дорог».

Группа «Город 312» поделилась значимыми событиями
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Первый пункт – это выпуск пробного альбома «213 дорог», который мы презентовали на "Горбушке". Именно там наш продюсер Андрей Лукинов впервые нас увидел, подошел к звукорежиссеру и спросил, есть ли у них диск. Наш звукорежиссер продал ему за 200 рублей наш альбом. Благодарность всем людям, благодаря которым мы презентовали этот альбом».

Со своей стороны, клавишник и бэк-вокалист группы «Город 312» Дим (Дмитрий Притула) назвал важным событием выход клипа на песню «Останусь».

«Второе событие – выход клипа «Останусь». Песня, которая была неформатная. И тут вдруг выходит клип, такой был мощный резонанс. И мы просто просыпаемся в какой-то день очень популярными, у нас берут автографы, фотографируются с нами»,

– рассказал он. Ая добавила, что третье важное событие у группы еще впереди.

«Мы хотим не наследить, а оставить след»,

– отметила она.

Люди,Андрей Лукинов,
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