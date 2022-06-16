Группа «Город 312» поделилась значимыми событиями

«Первый пункт – это выпуск пробного альбома «213 дорог», который мы презентовали на "Горбушке". Именно там наш продюсер Андрей Лукинов впервые нас увидел, подошел к звукорежиссеру и спросил, есть ли у них диск. Наш звукорежиссер продал ему за 200 рублей наш альбом. Благодарность всем людям, благодаря которым мы презентовали этот альбом».