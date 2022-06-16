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22 минуты назад

Подросток делал кольца из ложек вместо уроков в школе и стал миллионером

Lenta.ru

Подросток Пирс Вудворд бросил школу и разбогател на продаже колец, сделанных из старых ложек. Соответствующий материал приводит The Sun.

Подросток делал кольца из ложек и стал миллионером
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что 16-летний американец оставил учебное заведение и вместо уроков начал изготавливать ювелирные украшения, оборудовав мастерскую в гараже своих родителей. Фото и видео полученных изделий он выложил в интернет и быстро распродал первую партию товара. Некоторое время спустя школьник стал получать индивидуальные заказы, а среди его клиентов оказались такие инфлюэнсеры, как Ноа Бек и Дикси Дамелио.

Впоследствии Вудворд основал ювелирный бренд, которому дал название Brand Pierre, говорится в материале. Компания обрела популярность и стала приносить бывшему школьнику 100 тысяч долларов (около шести миллионов рублей) в месяц.

«С самого детства у меня была цель накопить шестизначную сумму к 18 годам. Мне 17 лет, и я уже смог ее достичь»,

— заявил парень.

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