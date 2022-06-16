Подросток делал кольца из ложек и стал миллионером

Отмечается, что 16-летний американец оставил учебное заведение и вместо уроков начал изготавливать ювелирные украшения, оборудовав мастерскую в гараже своих родителей. Фото и видео полученных изделий он выложил в интернет и быстро распродал первую партию товара. Некоторое время спустя школьник стал получать индивидуальные заказы, а среди его клиентов оказались такие инфлюэнсеры, как Ноа Бек и Дикси Дамелио.