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2 часа назад

Мексиканка беременна тринадцатью детьми

Газета.Ru

Жительница мексиканского города Икстапалука ожидает рождение сразу 13 малышей. Об этом сообщает издание Mirror.

Мексиканка беременна тринадцатью детьми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сейчас она и ее муж уже воспитывают шестерых детей: одного сына, девочек-близнецов и дочерей-тройняшек. Член местного совета Херардо Герреро заявил, что семье необходимо помочь в данной ситуации. По его мнению, зарплаты отца семейства, который работает пожарным, может не хватить для содержания и воспитания 19 детей.

Также чиновник добавил, что важно привлечь специалистов, которые окажут квалифицированную помощь женщине во время родов. Он намерен лично следить за историей семьи и попросил докладывать ему о том, как будут чувствовать себя мать и новорожденные дети.

Кроме того, Герреро призвал мэра города проследить за финансовым состоянием семейства и оказать ее членам всестороннюю поддержку. Ранее сообщалось, что пятидесятилетняя американка родила ребенка для собственной дочери.

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