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57 минут назад

51-летняя телеведущая снялась в рекламе купальников

Lenta.ru

Британская телеведущая Аманда Холден стала героиней откровенной рекламной кампании бренда JD Williams. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

51-летняя телеведущая снялась в рекламе купальников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

51-летняя знаменитость снялась в окружении других моделей в купальнике, представленном в ассортименте упомянутой марки. На размещенных кадрах звезда позировала с макияжем в нюдовых оттенках и уложенными волнами волосами, лежа на шезлонге в ярко-желтом бикини и нескольких украшениях — кольцах, браслетах и ожерелье.

Читатели издания оценили внешний вид Холден в комментариях под фотографиями.

«Аманда выглядит потрясающе вопреки своему возрасту», «Шикарная фигура!», «Сексуальные, но натуральные женщины», «Чудесная Аманда», «Стройная красотка», «Просто вау!»

— восхищались фанаты.

В феврале Аманда Холден показала в сети фото с вечера в честь своего 51-летия. Она была запечатлена в черном латексном костюме, состоявшем из короткого топа и облегающей юбки длины миди с разрезом посередине.

Люди,Аманда Холден,
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