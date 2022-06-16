51-летняя телеведущая снялась в рекламе купальников

51-летняя знаменитость снялась в окружении других моделей в купальнике, представленном в ассортименте упомянутой марки. На размещенных кадрах звезда позировала с макияжем в нюдовых оттенках и уложенными волнами волосами, лежа на шезлонге в ярко-желтом бикини и нескольких украшениях — кольцах, браслетах и ожерелье.