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3 часа назад

90 см и два метра – как живет пара с огромной разницей в росте

Мира Маркина

Шотландцев Кори Мак-Гуайр и Джейми Тейлор по праву можно назвать одной из самых необычных пар. Ее рост 90 сантиметров, его – два метра. Но разница в росте далеко не самое главное испытание, которое приходится преодолевать влюбленным. Подробнее об этой паре – в материале "Рамблера".

90 см и два метра: как живет пара с огромной разницей в росте
Фото: СоцсетиСоцсети
Соцсети

У Кори диагностирована тяжелая форма сколиоза, из-за которой внутренние органы подвержены повреждениям. Кроме того, у девушки нарушен рост костей, и она не может самостоятельно ходить – из-за болезни руки и ноги шотландки не доросли до нормального физиологического размера.

Медики считают, что болезнь Кори неизлечима. Делать операцию также крайне опасно: по мнению специалистов, после той дозы наркоза, которая необходима для 12-часовой операции, девушка может не очнуться.

28-летняя Мак-Гуайр старается жить сегодняшним днем и наслаждаться жизнью, насколько это возможно. С 20-летним Джейми Кори познакомилась на сайте знакомств. Довольно скоро молодой человек переехал к возлюбленной, и незадолго до начала пандемии сделал ей предложение.

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Из-за ограничений, связанных с COVID-19, пара все еще не может сыграть свадьбу, но Кори очень надеется, что она успеет надеть свадебное платье. Шотландка мечтает прославиться в соцсетях и доказать всему миру, что каждый имеет право на любовь, не взирая на диагноз:

"Я хочу показать сообществу, что нельзя всех грести под одну гребенку, что мы не все одинаковые. Мне бы хотелось попасть на обложку Vogue и продемонстрировать, что инвалидность – не табу".

Джейми активно поддерживает невесту и помогает ей снимать видео для TikTok.

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