Пятилетняя девочка написала книгу и установила мировой рекорд

Девочка из Великобритании написала и выпустила в продажу собственную книгу и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пятилетняя Белла Джей Дарк установила мировой рекорд, став самым юным автором женского пола, которому удалось опубликовать собственное произведение и продать его тиражом более одной тысячи экземпляров. Это количество является обязательным условием для регистрации рекорда. В момент публикации Дарк было пять лет и 211 дней.

Рекордсменка не только самостоятельно придумала историю, но и нарисовала иллюстрации для своей книги, которая называется «Потерявшаяся кошка».

«Мы с мужем очень-очень гордимся ею. Это история о кошечке, которая потерялась и поняла, что не нужно гулять без мамы. По-моему, это очень правильный посыл», — сказала мать Беллы Челси Сайм.