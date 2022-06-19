Прародитель всех казахов Алаша-хан: человек и миф

В Казахстане прошел национальный Курултай – общий съезд. Впервые Курултай упоминается в источниках 13 века, еще во времена Монгольской империи. Историки уверяют, что собирали их и до этого. На общих съездах решали важные политические вопросы. После январских событий президент Токаев предложил возродить историческую традицию. В стране сейчас – курс на обновление и строительство Второй республики, или Нового Казахстана.

Фото: Мир24 Мир24

Курултай прошел в Улытау – это географический центр страны. Там похоронен легендарный прародитель всех казахов Алаша-хан. Его мавзолей один из самых почитаемых в Казахстане. Одни считают Алаша-хана реальным правителем Великой степи. Другие полагают, что не человек он вовсе, а миф.

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«По легенде, Алаша-хан был великим правителем, который объединил тюркские и монгольские народы. Но сейчас нет точных исторических фактов, которые указывали бы на его реальное существование», – говорит археолог Кабдол Ауезов. Есть только легенды и версии историков.

Легенда № 1: Давным-давно у могучего правителя Турана родился сын. Тело мальчика было в язвах, потому назвали его Алача «пестрый». От малыша решили избавиться и бросили в степи. Но мудрый старец Майкы-би нашел и воспитал мальчика. Он вырос сильным и умным, а спустя годы смог сплотить вокруг себя степные народы. Главы родов подняли его на пестром ковре. Так Алаша стал ханом.

У этой легенды есть продолжение. Именно оно объясняет, почему казахский народ разделен на три жуза – так называют главные родоплеменные объединения. До сих пор каждый казах знает свой жуз, гордится принадлежностью к нему, почитает его обычаи и традиции.

Легенда № 2: Когда хан узнал, что его сын выжил и вырос, то решил повидать его. Он послал за Алашем богатыря Уйсына с сотней воинов. Но тому понравилась привольная степная жизнь, и он остался служить Алашу. Послал хан второго богатыря Булата, затем третьего Алшына. Но и они остались с ханским сыном и вскоре провозгласили его ханом. Потомков Уйсына стали называть Улы жуз (то есть Старший жуз), потомков Булата – Орта жуз (Средний), потомков Алшына- Киши жуз (Младший жуз).

Считается, что те три сотни воинов и стали первым войском Алаша.

«Легенды об Алаша-хане восходят к эпохе первых коневодов, поскольку само слово «алаша» означает лошадь, если интерпретировать этимологически. До сих пор некоторые тюркские народы – татары, башкиры, чуваши – называют лошадь «алаша». От этого и русское слово «лошадь», – отмечает доктор исторических наук, профессор Жамбыл Артыкбаев.

Еще одна гипотеза. Алаша-хан – прозвище реального правителя, который жил то ли в 15, то ли 16 веке. Имя его Хакназар. Именно в это время образовалось Казахское ханство, и территории его заметно увеличились. Другие считают, что легендарный хан – собирательный образ.

«Алаша-хан – такое же название, как президент. В разное время у нас было несколько Алаша-ханов», – говорит краевед Бахтияр Кожахметов.

С датировкой мавзолея тоже не все просто. Одни историки уверены, что возвели его к 15-16 веку, другие на три-четыре столетия раньше.

«Археологи подтвердили, что его строили на голом месте. То есть не над какой-то могилой, а на голом месте. У кочевников такое практикуется. Они делают так, чтобы обозначить границу или центр своей территории», – пояснил краевед Бахтияр Кожахметов.

Мавзолей Алаша-хана – едва ли не главная достопримечательность Улытау.

«Слово «улы» на древнетюркском языке означает «всевышний» – Бог, Тенгри. «Тау» значит «гора, место». То есть это место, где обитает Бог, или место для общения с Всевышним. Улытау всегда являлось местом паломничества, с древнейших времен. Все, не только правители кочевых племен, но и простой народ стремился посетить Улытау», – говорит краевед Бахтияр Кожахметов.