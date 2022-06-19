Как спасался от буйных поклонниц «Ихтиандр» Коренев

Инсульт он перенес так, что немногие подозревали, какая беда приключилась с известным актером. Владимир Коренев, влюблявший в себя женщин всей страны, держал марку до преклонного возраста. Заболев коронавирусом, Владимир Борисович был уверен в победе, но сил, увы, не хватило. 20 июня Коренев мог бы отметить 82-й день рождения.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Каждый может то, что делает секс-символ!»

Видео дня

«Считается, если мужик красивый, то он дурак, бездарь, нарцисс», — эти слова коллеги Михаила Козакова Владимир Коренев очень любил цитировать. После выхода на экраны в 1961 году фильма «Человек-амфибия» сыгравший главную роль красавец «c морем в глазах» постоянно находился в центре ажиотажа.

На роль Коренев попал благодаря тому, что на его дипломный спектакль в ГИТИСе судьба привела ассистентку режиссера из Ленинграда.

«Наивность и глупость — они же похожи. Я играл дурака. И она, видимо, решила, что там есть что-то общее, вызвала меня на кинопробы», — рассказывал Коренев «Комсомольской правде».

Фильм наделал много шума, а красавец актер оказался навеки причислен к секс-символам. Владимира этот факт не радовал. «У меня из-за этого комплекс появился! Если бы сказали, что я умный, талантливый. Да каждый может то, что делает секс-символ!» — вздыхал актер.

«За мной просто охотились»

О поклонницах Владимира Коренева ходили легенды. Телефон в квартире артиста звонил круглые сутки. Звезду бомбардировали записками в духе: «Живу в гостинице, номер такой-то, я одна». Не успевал актер за свой счет в очередной раз отремонтировать подъезд, как стены вновь оказывались исписаны признаниями.

«Я получал по десять тысяч писем в год. Охотились за мной, просто охотились! Дамы иной раз открыто предлагали любовь. Ранний брак удержал от многих ошибок, иначе пошел бы по рукам, тетки разорвали бы на куски, а так я всегда находился под присмотром», — полушутя -полусерьезно говорил артист.

Одна на всю жизнь

С Алефтиной Константиновой Коренев познакомился в ГИТИСе и затем долгие годы выходил вместе с ней на сцену театра им. Станиславского. Избранница оказалась старше актера на четыре года. Ролей в кино Константинова сыграла единицы, в основном в фильмах-спектаклях.

Алефтина вообще-то собиралась замуж за другого. Она и не поняла, когда успела влюбиться во Владимира. Он был не просто красавцем, а еще и начитанным человеком, великолепным рассказчиком.

К поклонницам мужа Константинова сумела научиться относиться философски, но поначалу, конечно, ревновала просто отчаянно. В браке родилась дочь Ирина. Она тоже актриса, служит в «Электротеатре Станиславский». Подарила родителям внука Егора. Тот в жизни пошел своим путем — окончил Высшую школу экономики.

«Я вернусь»

За свою долгую жизнь Владимир Борисович сыграл в кино почти 60 ролей. Последний фильм с участием артиста вышел уже после его смерти. В картине «С неба в бой» Коренев воплотил образ маршала Гречко. Преподавал в Институте гуманитарного образования.

После инсульта для скорейшего выздоровления Владимир Борисович подключил собственную методику.

«Выходил на берег пруда и громко, хорошо поставленным голосом на всю деревню стихи декламировал — говорил, что «жабры прочищает» у воды», — рассказывал сосед по даче и добрый приятель артиста, профессор Андрей Шевельков.

В декабре 2020 года Коренев с коронавирусом попал в «Коммунарку». Болезнь быстро прогрессировала, и врачи решили погрузить актера в искусственную кому. «Я вернусь», — пообещал он близким.