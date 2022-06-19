Николай Дроздов: «Сядем с женой, выпьем чаю»

20 июня известный телеведущий отметит 85-летний юбилей, а накануне он встретился с журналистами в Московском зоопарке.

Фото: Womanhit.ru Womanhit.ru

Его жизнелюбию можно только позавидовать. Даже и не скажешь, что Николай Дроздов готовится отметить 85-летний юбилей. По словам любимого многими телеведущего, сохранять здоровье ему позволяет здоровый образ жизни, а также полный отказ от мяса. Ну и генетика, конечно, «Мои отец и мать были очень работящими людьми. Отец долго преподавал во Втором медицинском институте в Москве. И мама всегда работала», — рассказал Николай Николаевич во время встречи с поклонниками накануне юбилея.

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В юбилейный день не будет пышных торжеств, уверяет будущий именинник.

«Сядем с женой, выпьем чаю», — говорит он.

И добавляет, что никакого алкоголя, даже традиционны× 100 гр, на столе не будет: он употребляет горячительных напитков.

Зато в свои неполные 85 Николай Дроздов продолжает работать. Он по-прежнему преподает в МГУ, занимается множеством общественных дел, а в выходные работает на своем дачном участке. И помимо этого, продолжает писать книжки. Одну из них он презентовал накануне юбилея, причем символично в Московском зоопарке.

Книгу «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя» он написал в соавторстве с экологом Владимиром Балашовым.

«Книга состоит из двух, первую я начал в 1971 72 году, было несколько переизданий, — рассказал на презентации Николай Николаевич. — В 2005 я познакомился с Владимиров Балашовым. Оказалось, что он — руководитель компании, которая занимается сафари по Австралии. И мы написали каждый свою книгу».

Когда журналисты попросили Николая Дроздова сделать напутствие юному поколению, он напомнил, как важно думать о защите окружающей среды. «Наше поколение человечества — первое в истории, которое поняло, что оно разрушает окружающую природу, и возможно, последнее, которое еще может это все исправить, — напомнил телеведущий и ученый. 0 Если еще вот так одно-два поколения будут так же, мы перейдем в точку невозврата. И не подумайте, что планета останется мертвой. Мы себя погубим, а животные будут в торжестве населять все наши брошенные города. Это можно видеть по некоторым древним городам. Природа останется. Мне бы хотелось, чтобы мы тоже остались».

Ну а из более «приземленных» пожеланий можно передать разве что вот это: не ездить на велосипеде, если вам уже за 80.