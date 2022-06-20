Истории принцесс с самой несчастной судьбой

В детстве мы смотрели на принцесс Disney и завидовали их красоте, счастью и любви с прекрасным принцем. Однако истории настоящих принцесс далеко не всегда про «жили долго и счастливо».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Принцесса Диана

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Принц Чарльз, сын Елизаветы II, был влюблен в Камиллу Шанд. Но ее родословная не позволяла стать женой наследника престола. А вот Диана – дело другое. Их свадьба, как пишет «СтарХит», вошла в учебники по истории. Спенсер мгновенно стала иконой стиля для всех модниц мира, а их пара – воплощением любви.

У супругов появилось двое детей – Уильям и Гарри. Но… сердцу не прикажешь. Чарльз возобновил отношения с Камиллой. Леди Ди пыталась спасти брак, но он был обречен. Елизавета II противилась их разводу, ведь это навредит имиджу королевской семьи. В отчаянии Диана пошла на телевидение и дала роковое интервью, где рассказала про измены принца, про проблемы с сердцем из-за стресса. Тогда королева пошла на попятную, и супруги развелись.

С тех пор Диана отчаянно искала любви, но не могла спокойно выйти из дома: ее преследовал папарацци. Так, 31 августа 1997 она пыталась скрыться от журналистов в Париже на автомобиле, водитель не справился с управлением, и принцесса погибла в ДТП.

Шарлен Уиттсток

Шарлен – жена князя Монако Альбера II. Все давно отмечают, что на каждом выходе в свет Уиттсток выглядит крайне несчастной. По слухам, княгиня пыталась сбежать от мужа несколько раз, но ее останавливала полиция. В королевстве же говорят, что это сплетни завистников, а у пары все хорошо.

Но Альбер прослыл ловеласом еще в 90-х годах ХХ века. Через его постель прошли такие известные модели, актрисы, как Наоми Кэмпбелл, Брук Шилдс. А Карен Мюлдер заявила, что он принуждал ее к сексуальным действиям насильно.

Грейс Келли

Грейс Келли была иконой 50-х годов. После трех фильмов Альфреда Хичкока затмить популярность актрисы не мог никто... кроме князя Монако Ренье III. Красивые ухаживания закончились скорой свадьбой и глубоким разочарованием в браке.

Ренье оказался закрытым человеком, который не любил быть в свете и ходить на вечеринки. Грейс же, привыкшая быть в центре внимания, чувствовала себя загнанной лошадью. Хичкок предлагал ей сняться в новом проекте, но муж категорически был против.

Говорят, утешение Келли искала в объятиях любовников. В итоге вместе с дочерью она попала в ДТП и скончалась в госпитале Монако. Девочка выжила. Для Ренье это был глубокий удар, больше он не женился.

Принцесса Маргарет

Принцесса Маргарет – сестра Елизаветы II и главная «мятежная принцесса» в истории. Она никогда не хотела четко следовать уставам и бунтовала против порядков. Елизавета не разрешала Маргарет выйти замуж за ее любовника Питера Таунсенда. Влюбленные встречались много лет, но добиться руки принцессы он не мог.

В 1960 году Таунсенд объявил, что женится. Убитая горем Маргарет мгновенно нашла себе жениха назло Питеру. Им оказался фотограф Энтони Армстронг-Джонс. Энтони после свадьбы сразу же начал изменять принцессе. Маргарет была убита горем и глушила боль алкоголем и вечеринками. А позже и сама начала крутить интриги на стороне.