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36 минут назад

Конюхов и Потапкин завершили рекордный полет на мотопараплане в Чечне

Lenta.ru

Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса пилот Игорь Потапкин побили собственный мировой рекорд беспосадочного полета на мотопараплане. Об этом сообщает ТАСС.

Конюхов и Потапкин завершили полет на мотопараплане в Чечне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рекордный полет завершился в Чечне. Конюхов и Потапкин преодолели дистанцию в 1039,7 километра за 13 часов и 17 минут (данные уточняются) по маршруту: Усмань, Липецкая область — село Баклазан, Чеченская Республика, тем самым улучшив свой результат на 408,5 километра.

После приземления экипаж произвел дозаправку и продолжил свой маршрут до Гудермеса, где воздухоплавателей ожидает торжественная встреча.

Пилоты стартовали двумя экипажами в 3:28 по маршруту ВолгоградЭлистаГрозный. Первый экипаж — Потапкин и Конюхов (паралет), второй — Игорь Коновалов (аэрошют).

Люди,Игорь Коновалов,Федор Конюхов,
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