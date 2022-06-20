Конюхов и Потапкин завершили полет на мотопараплане в Чечне

Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса пилот Игорь Потапкин побили собственный мировой рекорд беспосадочного полета на мотопараплане. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рекордный полет завершился в Чечне. Конюхов и Потапкин преодолели дистанцию в 1039,7 километра за 13 часов и 17 минут (данные уточняются) по маршруту: Усмань, Липецкая область — село Баклазан, Чеченская Республика, тем самым улучшив свой результат на 408,5 километра.

После приземления экипаж произвел дозаправку и продолжил свой маршрут до Гудермеса, где воздухоплавателей ожидает торжественная встреча.