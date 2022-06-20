Эд Ширан вновь признан самым прослушиваемым музыкантом

Британский поп-певец Эд Ширан стал исполнителем, которого чаще всего слушали в Соединенном Королевстве в 2021 году. Об этом сообщила в понедельник британская компания Phonographic Performance Limited (PPL), действующая в сфере музыкального лицензирования.

Помимо этого, композиция Bad Habits из выпущенного в прошлом году четвертного студийного альбома Ширана Equals стала самой прослушиваемой в Великобритании. 31-летний исполнитель стал первым музыкантом с момента введения такой статистики, который смог дважды занять первые строчки в обоих чартах. Первый раз ему удалось это в 2017 году с композицией Shape of You из альбома Divide.

Ранее в 2011 году Адель смогла возглавить оба рейтинга с песней Rolling in the Deep из альбома "21".