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1 час назад

Эда Ширана вновь признали самым прослушиваемым музыкантом в Великобритании

ТАСС

Британский поп-певец Эд Ширан стал исполнителем, которого чаще всего слушали в Соединенном Королевстве в 2021 году. Об этом сообщила в понедельник британская компания Phonographic Performance Limited (PPL), действующая в сфере музыкального лицензирования.

Эд Ширан вновь признан самым прослушиваемым музыкантом
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Помимо этого, композиция Bad Habits из выпущенного в прошлом году четвертного студийного альбома Ширана Equals стала самой прослушиваемой в Великобритании. 31-летний исполнитель стал первым музыкантом с момента введения такой статистики, который смог дважды занять первые строчки в обоих чартах. Первый раз ему удалось это в 2017 году с композицией Shape of You из альбома Divide.

Ранее в 2011 году Адель смогла возглавить оба рейтинга с песней Rolling in the Deep из альбома "21".

Всего же Ширан смог стать самым прослушиваемым музыкантом в Великобритании в четвертый раз за последние пять лет. В 2020 году его опередила Дуа Липа благодаря альбому Future Nostalgia. На следующий год поп-певица косовского происхождения, которой в настоящее время 26 лет, была удостоена музыкальной премии BRIT Awards в номинации "Лучшая британская сольная исполнительница".

Люди,Адель,Эд Ширан,
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