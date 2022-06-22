Дроздов рассказал о своем первом путешествии

«Студентом я поехал в научную экспедицию на Северный Кавказ. В Северной Осетии, в окрестностях села Даргавс, есть горное ущелье, поросшее облепихой. И в нем зимой много птиц. Они спускаются с высокогорья в эту долину. Зимние каникулы на первом курсе провели там полностью... Мы проводили количественный учет и в студенческие годы уже собирали материал для первых научных статей. На следующий год поехали уже в Азербайджан, на юг»,