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1 час назад

Николай Дроздов рассказал о своём первом путешествии

RT на русскомиещё 1

Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, путешественник и многолетний ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о своем первом путешествии.

Дроздов рассказал о своем первом путешествии
Фото: RT на русскомRT на русском

«Студентом я поехал в научную экспедицию на Северный Кавказ. В Северной Осетии, в окрестностях села Даргавс, есть горное ущелье, поросшее облепихой. И в нем зимой много птиц. Они спускаются с высокогорья в эту долину. Зимние каникулы на первом курсе провели там полностью... Мы проводили количественный учет и в студенческие годы уже собирали материал для первых научных статей. На следующий год поехали уже в Азербайджан, на юг»,

— приводит его слова kp.ru.

Ранее Николай Дроздов выразил свое мнение о приметах в День сурка.

Люди,Николай Дроздов,МГУ,
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