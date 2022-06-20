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1 час назад

Российская актриса назвала недостаток Москвы

Lenta.ru

Российская актриса театра и кино Полина Ауг рассказала, что в Москве ее не устраивает ситуация с дорожным движением, из-за которой она может опоздать на важную встречу. На такой недостаток столицы она указала в беседе с изданием «Москвич Mag».

Российская актриса назвала недостаток Москвы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время разговора актриса отметила, что за последнее десятилетие изменился внешний облик Москвы. Однако жители вынуждены проводить большое количество времени в пробках. Ауг отметила, что иногда добирается до дома на общественном транспорте.

«Эта ситуация с каждым годом только ухудшается. Казалось бы, где-то строят какие-то развилки дорог, но все это как-то очень медленно. Хотелось бы передвигаться чуть более динамично и спокойно на машине», — отметила актриса.

Люди,Полина Ауг,
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