Российская актриса назвала недостаток Москвы

Российская актриса театра и кино Полина Ауг рассказала, что в Москве ее не устраивает ситуация с дорожным движением, из-за которой она может опоздать на важную встречу. На такой недостаток столицы она указала в беседе с изданием «Москвич Mag».
Во время разговора актриса отметила, что за последнее десятилетие изменился внешний облик Москвы. Однако жители вынуждены проводить большое количество времени в пробках. Ауг отметила, что иногда добирается до дома на общественном транспорте.
«Эта ситуация с каждым годом только ухудшается. Казалось бы, где-то строят какие-то развилки дорог, но все это как-то очень медленно. Хотелось бы передвигаться чуть более динамично и спокойно на машине», — отметила актриса.