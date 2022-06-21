Девушка заглянула в ноутбук жениха и передумала выходить замуж

Пользователь Reddit поделился историей о том, как дал невесте свой старый ноутбук. Девушка обнаружила там документы с текстами, которые ее возлюбленный писал во времена, когда увлекался эротическими ролевыми играми. Узнав о тайных пристрастиях жениха, она потребовала, чтобы парень посетил психолога, а после его отказа передумала выходить замуж и разорвала помолвку.

Фото: unsplash unsplash

По словам героя истории, однажды, когда компьютер его невесты сломался, он дал ей свой старый ноутбук. Вскоре после этого девушка отдалилась от него, а спустя неделю позвонила и попросила жениха прийти в дом его родителей. «Я думал, что кто-то умер или случилось что-то серьезное», — отметил рассказчик.

Видео дня

Когда парень приехал, его ждали его две старшие сестры, отец, мать и невеста. Выяснилось, что во время использования ноутбука девушка нашла старые документы, в которых содержались записи с тех пор, когда он играл в эротические ролевые онлайн-игры.

«В заметках были описаны фантазии, связанные с принуждением женщин к сексу, что шокировало мою невесту. Вместо того, чтобы закрыть файл, она продолжила копаться в документах», — добавил он.

В итоге родственники рассказчика заявили. что он должен обратиться к психологу. Парень отказался и попытался объяснить близким, что понимает разницу между фантазией и реальностью.

«На самом деле я не хочу причинять боль женщинам или охотиться за ними», — объяснил он.

Затем девушка начала зачитывать один из эротических рассказов своего жениха, после чего парень спешно покинул дом родителей. В итоге они приняли решение разорвать помолвку: девушка утверждала, что не может быть с возлюбленным, пока он не сходит к психологу, а парень не смог простить ее за то, что она показала заметки близким. Кроме того, после случившегося от рассказчика отдалилась вся его семья.