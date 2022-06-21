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4 часа назад

Отец 160 детей рассказал об оплодотворении десятков женщин со всей планеты

Lenta.ru

Уроженец США из Великобритании стал отцом 160 детей, чтобы помощь мечтающим о материнстве женщинам со всей планеты. Об этом сообщает The Sun.

Отец 160 детей рассказал об оплодотворении десятков женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

51-летний мужчина, использующий псевдоним Одинокий Джо, рассказал, что он оплодотворяет женщин, которые испытывают трудности с зачатием ребенка с текущим партнером или тем, у кого нет пары. Для этого он либо непосредственно занимается с ними сексом, либо становится донором спермы.

Десятки клиенток находят Джо в интернете и договариваются об условиях. Даже если обратившаяся за помощью предпочитает естественный способ зачатия, мужчина обсуждает с ней все детали полового акта, чтобы, как он говорит, не выходить за рамки делового сотрудничества.

Некоторые женщины предпочитают сохранять анонимность, и американец направляет им сперму с курьером. По данным мужчины, он становился донором для жительниц Америки, Великобритании, Аргентины, Сингапура и Филиппин. Он добавил, что спрос на его услуги повысился в период пандемии, когда официальные банки спермы столкнулись с дефицитом биоматериала.

Джо уверяет, что у него не меньше 160 детей, минимум с 60 из которых он виделся лично. С остальными отпрысками он поддерживает связи дистанционно.

Ранее сообщалось, что у Кайла Горди, 30-летнего донора спермы из США, 46 биологических детей, а после своего путешествия по Великобритании и Европе он станет отцом в 55-й раз. По рассказу мужчины, он всегда мечтал иметь детей, но не хотел вступать в отношения, поскольку его отталкивал высокий уровень разводов и ответственность, связанная с моногамией.

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