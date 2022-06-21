Россияне назвали самые популярные песни Виктора Цоя

Самой популярной песней музыканта Виктора Цоя 60 процентов россиян назвали «Группу крови», сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ. В исследовании приняли участие две тысячи человек в возрасте от 18 лет.
В топ-5 самых узнаваемых и популярных хитов группы «Кино», кроме «Группы крови», вошли «Звезда по имени Солнце», «Кукушка», «Пачка сигарет» и «Перемен требуют наши сердца».
При этом 85 процентов респондентов заявили, что им нравится творчество музыканта. Не нравится оно девяти процентам. Хотя бы одну песню группы смогли назвать 79 процентов россиян, а каждый пятый затруднился с ответом. Среди тех, кто не смог вспомнить ни одной композиции группы, преобладают молодые люди от 18 до 24 лет и люди старше 55 лет.
21 июня 2022 года Цою могло исполнится 60 лет. С момента образования в 1982 году группа «Кино» выпустила восемь альбомов. Сам Цой при жизни сыграл в культовых фильмах «Игла» и «Асса». Погиб артист в автокатастрофе 15 августа 1990 года.