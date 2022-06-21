Принц Уильям покажет своим детям мир нищеты

По признанию наследника престола, его первое посещение приюта для бездомных состоялось, когда ему было всего 11 лет. Привела маленького принца туда мать — принцесса Диана. Тогда он увидел ее «полную решимость пролить свет на забытую, неправильно понятую проблему». Теперь же своих детей в гости к бездомным намерен привести сам герцог Кембриджский.