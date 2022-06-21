Принц Уильям покажет своим детям мир нищеты

Принц Уильям собрался показать своим детям мир нищеты. Об этом он написал в статье для издания The Big Issue.
По признанию наследника престола, его первое посещение приюта для бездомных состоялось, когда ему было всего 11 лет. Привела маленького принца туда мать — принцесса Диана. Тогда он увидел ее «полную решимость пролить свет на забытую, неправильно понятую проблему». Теперь же своих детей в гости к бездомным намерен привести сам герцог Кембриджский.
«Бездомность не является неотвратимой. Это проблема, которую можно решить»,
— заявил принц Уильям.
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