Как слава Мэрилин Монро стала культурным феноменом

Мэрилин Монро — одна из культовых фигур американской культуры. Прославившаяся в 50-е годы благодаря сексуальным образам и полной драмы биографии, Мэрилин Монро стала большим, чем просто актриса и ее персонажи. Она стала целым культурным феноменом, настоящим мифом, которым остается до сих пор. Разбираемся, почему так вышло и почему знаменитости до сих пор обращаются к ее образам.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Мэрилин Монро как нарратив

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Участие Мэрилин Монро в культуре можно назвать нарративом — именно так ее описывают многие культурологи, историки культуры и журналисты. Знаменитая блондинка была легендой отчасти из-за того, что она конструировала свой имидж в ответ на ожидания публики. В этот нарратив по капле собиралось все: образ, биография, больше напоминающая историю Золушки, любовные драмы.

Важной составляющей образа Мэрилин является то, что она одновременно представляла собой два ключевых архетипа: сексуальную диву и «девушку по соседству». Внешняя сексуальность сочеталась с наивностью и стремлением к семейной жизни, любви и вниманию. Раньше эти две крайности не могли уживаться вместе: яркая и подчеркнутая сексуальность долгое время ассоциировалась с опасностью и аморальностью, в то время как «девушка по соседству» была образом американской мечты — семейная, простая и понимающая, она просто любит своего мужа и ничего не требует взамен, она готова посвятить себя семье и детям, и под ее чутким руководством быт и домашний очаг приобретут тот благонравный лоск, который можно увидеть только в рекламе хлопьев для завтрака.

Мэрилин Монро, несмотря на яркие и сексуальные образы, не скрывала своего стремления к истинной и искренней любви и к семейному очагу. В пользу этого играла и ее биография: Норма Джин Бейкер (такое имя Мэрилин получила при рождении) выросла в приемных семьях, искала различные способы заработка, чтобы поддерживать домашний очаг вместе со своим первым мужем. Это вполне вписывалось в образ «девушки по соседству», по счастливому стечению обстоятельств она завладела вниманием продюсеров, заметивших ее в фотосъемках. Отчасти именно ее приверженность традиционным ценностям позволила ей снискать любовь публики и сохранить ее. За лоском гламура зрители все еще видели женщину, которая тяжело переживает неудавшиеся романы и невозможность иметь детей.

Визуально же Мэрилин в первую очередь запомнилась благодаря чувственным образам. Единый стиль в одежде, которого Монро придерживалась как на съемочной площадке, так и в личной жизни, — подчеркнутая линия талии и бедер. «Фирменный» макияж, цвет волос и укладка также способствовали укреплению образа дивы. В результате этого приема сам образ тела Монро (полученный благодаря узнаваемым силуэтам) стал самостоятельным мифом, который современники так и называли: Monroe Myth. Похожее явление, когда собственный образ тела становится самостоятельным брендом, Ролан Барт описывал в статье «Лицо Греты Гарбо» в цикле «Мифологии», говоря, что именно неизменность (порой достигнутая искусственными методами) позволяет сохранить узнаваемость и любовь.

И все же то, что девушку из мужских календарей показывали на большом экране, снимали для обложек киножурналов и Playboy, во многом зависело от того, как изменилась сама Америка в «эпоху Мэрилин».

Мэрилин Монро в нарративе

Возможно, Мэрилин Монро не была бы собой, если бы она прославилась в другой период американской истории. Отчасти культурным феноменом ее сделало то, что знаменитый образ платиновой блондинки появился именно в послевоенное время, уже в 50-х годах, когда общество и общественное мнение претерпевали кардинальные изменения.

До «эпохи Мэрилин» желание и сексуальное удовольствие не имели ценности, поскольку скорее воспринимались как опасный источник порчи. Это означает, что то, что удерживало американского мужчину от нарушения строгих стандартов сексуального поведения (или, по крайней мере, от их открытого нарушения), было стыдом перед собой и членами любой группы, которая определяла его идентичность: семьи, местного сообщества, школы или рабочей среды. Образ Монро был призван очистить это сексуальное удовольствие. Блондинка была гиперсексуальной и гипервидимой, она побуждала других смотреть на нее с желанием, оставаясь при этом невинной и естественной.

Более того, Монро, будучи беззаботной и уязвимой («очаровательный ребенок»), предлагала возможность избежать угрозы женской сексуальности (Dyer 2004: 39). Повторяющиеся прилагательные, касающиеся описания Монро в фан-журналах, вдохновленных студией, были следующими: честная, простая, теплая, очаровательная, чувствительная, застенчивая. «Величайшим секс-символом своего времени» на самом деле была «хорошая девочка» или даже «домоседка», которая тосковала по собственной семье. Хотя гламурная девушка по определению должна быть незамужней и студия справедливо беспокоилась о том, останется ли мисс Монро сексуальной после превращения в миссис Джо Ди Маджио, брак сыграл всем на руку: он стал возможностью подчеркнуть нежный и домашний характер Монро.

Также стоит отметить, что запрос на гламур и подчеркнутую женственность, выраженную сексуальность был обширной тенденцией 50-х годов. Когда после ужасов войны люди начинали постепенно возвращаться к нормальной жизни со старыми знакомыми социальными ролями. И здесь опять же образ Монро становился олицетворением простой и веселой жизни, в которой не надо оплакивать павших товарищей или вспоминать, как тяжело жилось в годы Великой депрессии, в которой есть только веселье и любовь, за которыми не следует жестокой расплаты.

3 фильма с Мэрилин Монро

На счету Мэрилин Монро всего около 150 фильмов. Делимся с вами любимыми кинолентами редакции с участием культовой блондинки и надеемся, что вам понравится.

«Джентльмены предпочитают блондинок»

Год: 1953 Режиссер: Говард Хоукс

Две незамужние артистки отправляются на гастроли в Париж, обе находятся в поисках подходящей партии. Вот только темноволосая Дороти верит в брак по любви, а блондинка Лорелей руководствуется холодным расчетом. На пароходе она встречается с владельцем алмазных приисков и соблазняет его. Сама того не ведая, она впутывает себя в историю с пропажей алмазной тиары, которая развернется прямо перед носом у частного сыщика, которого нанял отец жениха Лорелей, чтобы убедиться, что будущая невестка на самом деле охотница за приданым.

«В джазе только девушки»

Год: 1959 Режиссер: Билли Уайлдер

Чикаго, 1929 год. Контрабасист Джерри и саксофонист Джо играют в подпольном баре, замаскированном под агентство ритуальных услуг, когда туда нагрянула полиция. Музыканты сбегают, но в один момент оказываются без работы и без денег, поскольку весь заработок они проиграли на собачьих бегах. К тому же они становятся ненужными свидетелями разборок с мафией и, чтобы спастись, прикидываются женщинами, чтобы сбежать с женским джазовым оркестром красотки Сью. В образе Джозефины и Дафны они отправляются в турне, но мафия следует за ними по пятам.

«Нет лучше бизнеса, чем шоу-бизнес»

Год: 1954 Режиссер: Уолтер Лэнг