Легенде 60: чего вы точно не знали о Викторе Цое

21 июня 2022 года кумир всей советской молодежи, культовый музыкант и певец Виктор Цой, отмечал бы свой 60-й день рождения. Фраза "Цой жив" известна любому россиянину, а сейчас спустя много лет после смерти музыканта можно с уверенностью сказать, что память о нем, действительно, жива. О самых интересных, но неизвестных фактах о жизни Виктора Цоя читайте в материале "Рамблера".

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

legion-media.ru

- Мама Виктора Цоя была коренной ленинградкой, а отец - этническим корейцем из Казахстана.

- В переводе с корейского "Цой" означает «высота». Корни фамилии уходят в город Вонджу, лежащий в провинции Канвондо.

- Друзья Цоя рассказывали, что он был закрытым отчасти потому, что в юности его часто дразнили и унижали из-за национальности.

- Цой любил и умел рисовать, посещал сначала изостудию, потом художественную школу

- В 83-м Цой пытался "откосить" от армии, но для этого нужно было "пустить кровь", а вид крови Виктор не выносил.

"Там нужно было под МДП закосить, маниакально-депрессивный психоз. Порезать вены и так далее. С этим брали. У них там как-то было налажено со знакомыми, что его возьмут, но вены все равно нужно было резать. А Цой терпеть не мог крови. Палец колоть — это уже была проблема, тем более, что человек на гитаре играл. А тут — вены резать себе!... В общем, вызвали они скорую, приехали врачи, а Цой сидит такой розовый, на руках царапины какие-то маленькие. Ну, забрали все равно!", — вспоминает экс-гитарист "Кино" Юрий Каспарян.

Чтобы не пойти в армию, Цой три месяца лежал в психиатрической больнице, и, как говорят, сильно после этого изменился. Песня "Транквилизатор" была вдохновлена тем периодом.

- Впервые Цой оказался на экранах в программе "Монитор". Причем его показали как одаренного резчика по дереву. Цой особенно любил мастерить из дерева японские традиционные фигурки — нэцкэ.

- Первую песню Цой написал и исполнил будучи еще басистом панк-группы "Автоматические удовлетворители". Она называлась "Вася любит диско" и включала в себя строчки "Вася любит диско, диско и сосиски".

- Цой обожал Брюса Ли и десятки раз пересматривал "Выход дракона", копируя движения и позы знаменитого актера.

- Помимо Брюса Ли, Цой "фанател" от творчества Михаила Боярского. Именно его он иногда копировал в одежде и прическе и даже пел его песни. , которого он очень здорово копировал в одежде и причёске. Позже Боярский был цензором текстов Цоя. По его собственным словам, Михаил Сергеевич всегда подписывал разрешения на исполнение песен "Кино".

- На сцене Цой так отдавался делу, что почти всегда после выступлений падал в изнеможении и минут десять лежал на полу без движения.

- Чтобы избежать статьи за тунеядство, которой подвергались многие музыканты, Цой сменил несколько работ. Так, он успел поработать сторожем, спасателем, уборщиком в бане и кочегаром. Правда котельная, в которой он работал стала местом встречи рокеров и получила в народе название "Камчатка". Тут Цой исполнял свои песни.

- Помимо черного цвета, Цой очень любил желтый, который считается на Востоке символом вечности.

- Цой не любил зарубежных гастролей, объясняя это тем, что не хотел "терять достоинство". Первым выступлением, на которое он согласился, стал благотворительный концерт в Дании.

- Именем Цоя назван переулок в Санкт-Петербурге, улицы в Ноябрьске и Арзамасе и даже Астероид No2740 получил имя культового музыканта.