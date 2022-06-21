Почему о дочери Терешковой ходили страшные слухи

У прославленных советских космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева была дочь Елена. Когда она родилась, ходило немало сплетен о здоровье девочки.

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Никто не знал, какое влияние могут оказать орбитальные перегрузки на потомство покорителей космоса. К тому же беременность Валентины Терешковой протекала очень тяжело. Даже Андриян Николаев, по свидетельству врачей, во время родов лишь нервно ходил по коридору и никого ни о чем не спрашивал. Поэтому неудивительно, что по стране тут же поползли самые невероятные слухи.

Долгое время поговаривали, что с ребенком космонавтов что-то не так. Злые языки утверждали, что она не может видеть, слышать, приписывали всевозможные аномалии, типа третьей руки.

Но на самом деле дочь Терешковой и Николаева родилась абсолютно здоровой. Просто была слабенькой, потому врачи после рождения оставили ее под присмотров на несколько недель. Но тем не менее информация о состоянии здоровья Елены Терешковой долгие годы оставалась врачебной тайной.