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53 минуты назад

Почему о дочери Валентины Терешковой ходили страшные слухи

New Magazine

У прославленных советских космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева была дочь Елена. Когда она родилась, ходило немало сплетен о здоровье девочки.

Почему о дочери Терешковой ходили страшные слухи
Фото: New MagazineNew Magazine

Никто не знал, какое влияние могут оказать орбитальные перегрузки на потомство покорителей космоса. К тому же беременность Валентины Терешковой протекала очень тяжело. Даже Андриян Николаев, по свидетельству врачей, во время родов лишь нервно ходил по коридору и никого ни о чем не спрашивал. Поэтому неудивительно, что по стране тут же поползли самые невероятные слухи.

Долгое время поговаривали, что с ребенком космонавтов что-то не так. Злые языки утверждали, что она не может видеть, слышать, приписывали всевозможные аномалии, типа третьей руки.

Но на самом деле дочь Терешковой и Николаева родилась абсолютно здоровой. Просто была слабенькой, потому врачи после рождения оставили ее под присмотров на несколько недель. Но тем не менее информация о состоянии здоровья Елены Терешковой долгие годы оставалась врачебной тайной.

Когда Елена выросла, то выбрала прекрасную профессию. Она окончила медицинский и стала хирургом-ортопедом. И первый, и второй супруг Елены были летчиками. У нее двое сыновей.

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