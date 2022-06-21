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49 минут назад

Названы связанные с работой страхи россиян

N24.ru

В основном россияне боятся, что их уволят, не выплатят зарплату. Не на последнем месте оказалась недооценённость.

Названы связанные с работой страхи россиян
Фото: N24.ruN24.ru

Результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob привёл RT.

В исследовании участвовало более полутора тысяч трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Лишиться места боятся 13% россиян. 4% не хотели бы остаться без зарплаты – боятся невыплат или задержек. Ещё столько же опасаются остаться недооценёнными.

3% участников опроса главным страхом назвали отсутствие перспектив в карьере и зарплате.

По 2% респондентов боятся руководства, банкротства предприятия. Столько же опрошенных опасаются не справиться со своими обязанностями.

Некоторые респонденты назвали страхи по поводу нестабильности, отношений в коллективе, обмана со стороны работодателя, возрастной дискриминации и переработок..

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