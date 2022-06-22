Лоза объяснил популярность песен Цоя их простотой

Музыкант Юрий Лоза в беседе с "Вечерней Москвой" заявил, что одной из причин популярности песен Виктора Цоя является простота их исполнения.
"Они поются в среднем диапазоне. Для их исполнения не нужны какие-то особенные вокальные данные. Я даже не представляю человека, который не смог бы их вокально исполнить",
– подчеркнул Лоза.
Он также добавил, что в песнях Цоя простые вокальные и гитарные партии. По словам исполнителя, в них нет ничего "сверхъестественного".
Также Лоза предположил, что многие ассоциируют фронтмена группы "Кино" с молодостью, потому что он погиб молодым. Певец подчеркнул, что Цой "останется молодым навсегда".
Ранее сын Виктора Цоя рассказал, как относится к подражателям отца.