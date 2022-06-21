Какие скандалы угрожают империи Илона Маска

Илон Маск погряз в скандалах: весной 2022 года стюардесса самолета компании миллиардера обвинила его в домогательствах во время полета в 2016 году, в июне на него подали в суд из-за продвижения криптовалюты Dogecoin, а теперь и его сын Ксавье заявил, что вообще-то он дочь, уточнив, что хочет отказаться от знаменитой фамилии отца и взять фамилию своей матери. Что сейчас происходит в жизни бизнесмена, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Рамблер Рамблер

Кажется, репутация Илона Маска висит на волоске: его имя все чаще всплывает в прессе в связи с какими-то скандалами. Так, стало известно, что компания SpaceX заплатила 250 000 долларов, чтобы урегулировать иск против Илона Маска после того, как стюардесса самолета компании обвинила его в домогательствах во время полета в 2016 году. Сообщалось, что миллиардер попросил «массаж всего тела» и предложил купить стюардессе лошадь, если она «сделает больше».

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«Он коснулся ее бедра и сказал, что купит ей лошадь. Он пытался подкупить ее, чтобы получить от нее сексуальную услугу»,

— утверждает источник, приближенный к жертве. По его словам, она отказалась, но при этом чувствовала себя «наказанной», потому что получила меньшее количество смен. В конце концов, она успокоилась «после встречи с посредником, на которой лично присутствовал Маск», сообщил Insider.

Позже в СМИ появилась информация, что на Илона и его компании Tesla и SpaceX подали в суд из-за продвижения криптовалюты Dogecoin. Американец Кит Джонсон посчитал, что она не имеет ценности, и требует компенсации из-за потери средств в размере 258 млрд долларов. Истец считает, что его обманули «финансовой пирамидой Dogecoin», — по его мнению, ответчики занимаются «рэкетом» с целью завышения цены этой криптовалюты, сообщает Bloomberg.

«Ответчики ложно и обманчиво утверждают, что Dogecoin является законной инвестицией, когда она вообще не имеет никакой ценности»,

— приводит агентство заявление Джонсона в его жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена.

Истец требует возмещения ущерба в размере 86 млрд долларов, тройной ущерб в размере 172 млрд долларов, а также документ, который запретит Маску и его компаниям продвигать Dogecoin и объявит торговлю этой криптовалютой азартной игрой. Джонсон намерен представлять потерявших деньги из-за торговли Dogecoin с апреля 2019 года.

Ну и на десерт: 18-летний сын Маска Ксавье подал в суд официальное ходатайство о смене гендера.

«Я уже давно не живу со своим биологическим отцом и не хочу быть каким-либо образом связан с ним»,

— заявил он в документах, полученных журналистами. К слову, теперь он хочет, чтобы его называли Вивьен Уилсон.