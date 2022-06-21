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1 час назад

Сын Виктора Цоя высказался о подражателях отца

Мослента

Сын рок-музыканта Виктора Цоя, дизайнер-оформитель Александр в интервью «Известиям» высказал свое отношение к подражателям отца. Он признался, что ему не нравятся исполнители, копирующие Цоя.

Сын Виктора Цоя высказался о подражателях отца
Фото: МослентаМослента

«Это как подделка вместо оригинала. Вот, хочешь познакомиться с Брэдом Питтом, но просить его приехать к себе на день рождения не можешь. И тогда вместо звезды к тебе на праздник привозят его двойника. Настоящего нет, получите похожего. Как хохма какая-то», — объяснил Цой-младший.

Он добавил, что ему неприятно смотреть на людей, которые наряжаются в стиле его умершего отца, пытаются копировать его голос и движения.

21 июня 2022 года Цою могло бы исполниться 60 лет. Рок-музыкант погиб в автокатастрофе в 1990 году, когда его сыну было пять лет. Александр вспомнил, что после смерти Цоя в их подъезде регулярно ночевали и дежурили поклонники. По словам мужчины, он и его мать из-за этого порой не могли попасть в квартиру.

Люди,Брэд Питт,Виктор Цой,
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