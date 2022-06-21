Сын Виктора Цоя высказался о подражателях отца

Сын рок-музыканта Виктора Цоя , дизайнер-оформитель Александр в интервью «Известиям» высказал свое отношение к подражателям отца. Он признался, что ему не нравятся исполнители, копирующие Цоя.

«Это как подделка вместо оригинала. Вот, хочешь познакомиться с Брэдом Питтом , но просить его приехать к себе на день рождения не можешь. И тогда вместо звезды к тебе на праздник привозят его двойника. Настоящего нет, получите похожего. Как хохма какая-то», — объяснил Цой-младший.

Он добавил, что ему неприятно смотреть на людей, которые наряжаются в стиле его умершего отца, пытаются копировать его голос и движения.

21 июня 2022 года Цою могло бы исполниться 60 лет. Рок-музыкант погиб в автокатастрофе в 1990 году, когда его сыну было пять лет. Александр вспомнил, что после смерти Цоя в их подъезде регулярно ночевали и дежурили поклонники. По словам мужчины, он и его мать из-за этого порой не могли попасть в квартиру.