Нимфомания и душ с отцом: вскрылись секреты дочери Байдена

Вокруг первых лиц западных стран всегда ходило не мало слухов. О странном поведении президента США Джо Байдена уже давно пишут в СМИ, но, оказывается, вопросы вызывает и его дочь, Эшли Байден. Биография девушки оказалась совсем не простой, тем более, что в последнее время вскрываются все новые грязные детали. О секретах главной семьи Америки читайте в материале "Рамблера".

Эшли — вторая дочь Джо. Ее старшая сестра Наоми и первая жена Джо Нейлия трагически погибли в автокатастрофе в 1972 году. Позже Джо женился на Джилл Байден в 1977 году, а Эшли родилась у них в 1981 году.

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Эшли сопровождала отца в предвыборной кампании, и этот опыт вдохновил ее на карьеру соцактивиста.

«Мой отец всегда учил меня, что молчание — это соучастие, и что я должна защищать любого, с кем обошлись несправедливо. Это осталось со мной на протяжении всей взрослой жизни и является руководящим принципом в моей профессиональной жизни», — объяснила она.

Сначала Эшли работала в местной пиццерии в своем родном городе, пока не решила заняться социальной деятельностью. В 2010 году она получила степень магистра на факультете социальной политики. В 2014 году Эли назначили исполнительным директором Делавэрского центра юстиции. Организация уже почти столетие стремится помочь тем, кто ранее находился в заключении, начать новую жизнь после освобождения.

В первый раз Эшли широко обсуждали в американском обществе после того, как она засветилась на митинге, посвященном победе ее отца в выборах. Когда она вышла на сцену с другими членами семьи, то не могла сдержать радости и энергично танцевала от счастья.

Поклонники во всю публиковали в Твиттере ролики с ее танцами, отмечая, что это было настоящее настроение всей Америки на тот момент.

Сейчас Эшли активно занимается социальной работой, деятельностью в правосудии и волонтерством, но всеобщее внимание ее личность привлекает не только поэтому.

Скандал на всю Америку

Еще в юности у Эшли были проблемы с запрещенными веществами. В Новом Орлеане ее посадили за хранение марихуаны, а через десять лет СМИ получили предложение купить за два миллиона долларов видео, на котором Эшли употребляла кокаин.

В 2020 году в американских СМИ опубликовали отрывки из дневника Эшли. Это случилось прямо перед президентскими выборами в США, но тогда мало кто поверил в его подлинность. Иначе это могло бы стоить Байдену поста главы государства.

Позже выяснилось, что когда Эшли проходила лечение от наркозависимости в реабилитационном центре, она вела дневник. Его нашла женщина, лечившаяся в палате Эшли после нее. Она то и продала дневник одному из американских таблоидов.

Подлинность дневника была доказана совсем недавно и все снова обратились к его содержанию. Теперь каждая его деталь шумно обсуждаласью. В частности, один из отрывков дневника привлек особое внимание журналистов:

"Я всегда была одержима мальчиками. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал [один из членов семьи]. Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, я принимала душ с папой (что, наверное, непозволительно)".

Ситуацию уже осудили в местных СМИ. Ведущий Fox News Такер Карлсон, жестко раскритиковал Байдена, отметив, что дело должно заинтересовать полицию:

"Если вы отец и у вас есть дочка, спросите себя: есть ли какое-то разумное объяснение для подобного поведения? Можно ли его чем-то оправдать?... Нет, нельзя. Это ненормально. Это ужасно".

Несмотря на то, что большую часть своего детства и ранних лет взрослой жизни Эшли жила на виду у публики, девушка любит вести себя сдержанно. Ее Instagram держится в секрете, и она обычно сводит социальные появления к минимуму, поскольку она призналась, что ей трудно чувствовать себя непринужденно в общественных местах.

«Для меня большая честь быть здесь, среди комнаты, полной правящих женщин, — сказала она во время одного из своих редких публичных мероприятий в программной речи на саммите Women Rule 2014 в Вашингтоне, округ Колумбия. Я на самом деле чувствую себя комфортно, а в таких вещах я обычно не чувствую себя».

По большей части ее детство было довольно обычным. Она ходила в частную среднюю школу в Блумингтоне, штат Делавэр, позже специализировалась на культурной антропологии в Университете Тулейна. После выпуска, не зная, каким будет ее следующий шаг, Эшли работала официанткой в пиццерии в своем родном городе.

Социальная работа стала ее страстью. Она устроилась на работу клиническим вспомогательным персоналом в детскую психиатрическую клинику на четыре года. Вернувшись в школу для получения степени магистра социальной работы , она работала в приемных семьях и центрах содержания под стражей несовершеннолетних.

Она выступает за реформу уголовного правосудия.

Прежде чем уйти в отставку в ожидании того, что тогда было потенциальным президентом 2020 года, которым руководил ее отец, Эшли Байден занимала пост исполнительного директора Делавэрского центра правосудия .

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Проводя исследования и предлагая такие программы, как вмешательство и предотвращение преступности для молодежи, организация уже почти столетие стремится помочь тем, кто ранее находился в заключении, начать новую жизнь после освобождения.

«Каждый день действительно силен», — сказал Байден Glamour в 2017 году. «Прошлой ночью один из кураторов нашел кого-то на работе из тюрьмы, и она пошла в девять часов вечера, чтобы купить ему униформу для его новой работы. и сфотографировала, как он выглядит таким гордым, что вернулся к работе и в этой униформе. Работа, которую мы делаем, влияет на реальных людей».

Байден сначала был заместителем директора, а в 2014 году его повысили до исполнительного директора.

Ее муж хирург.

Согласно People , Байден познакомился с Говардом Керином через ее покойного брата Бо летом 2010 года . Они встречались пару лет, прежде чем пожениться в церкви Св. Иосифа в Римско-католической церкви Брендивайн в Делавэре.

Джо более чем поддерживал договоренность. — Это правильный парень, — сказал он. «И он получает адскую женщину».

Родившийся в еврейской семье, Керин является хирургом, который в настоящее время специализируется на пластике лица . Согласно его LinkedIn , он также является старшим директором по здравоохранению и политике в Онкологическом центре Сиднея Киммела. Похоже, работа в медицине является семейной — его мама, Банни, работала в кардиологии ассистентом врача.

Она балуется модой со своим брендом Livelihood.

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Байден сказал, что она всегда знала, что хотела бы делать работу, которая приносит пользу. «Страсть началась в очень молодом возрасте», — сказала она Glamour в более раннем интервью. «Мой папа пожизненный государственный служащий; моя мама была учительницей в государственной школе — это у меня в ДНК».

Это отношение распространилось и на ее подработку. Параллельно со своей работой в Делавэрском центре правосудия Байден в 2017 году основала модный бренд. Согласно сайту бренда , Livelihood — это «социально и этически сознательная компания по производству одежды для выходных, которая вдохновляется экстраординарными повседневными делами и возвращает их к ним». люди." Десять процентов всех доходов от продажи толстовок из органического хлопка передаются местным благотворительным организациям по всему Делавэру.

Совсем недавно компания Livelihood изменила дизайн униформы для персонала отеля Hamilton. Эшли разработала новый облик, приуроченный к реконструкции отеля. Взамен отель Hamilton пожертвовал 15 000 долларов организации Livelihood .

Она самая большая поклонница своего отца.

Эшли Байден

Эшли Байден выступает на виртуальном Национальном съезде Демократической партии в 2020 году. Гетти Изображений

Несмотря на то, что Эшли избегает общественного внимания, она всегда поддерживает своего отца. В предисловии к Джо Байдену во время виртуального Национального съезда Демократической партии 2020 года она похвалила ценности своего отца, которые перешли от семьи к его годам на государственной службе: «Он будет жестким, заботливым и принципиальным…. Он будет злейшим врагом, которого когда-либо видел хулиган».

Эшли сопровождала своего отца на протяжении большей части его политической карьеры, начиная с маленькой девочки. По мере того, как эта последняя кампания накалялась, она активизировала свои усилия, чтобы побудить избирателей поддержать кандидатуру Байдена-Харриса. Как сообщается, выступая перед участниками мероприятия «Женщины Висконсина за Байдена», состоявшегося в августе, она сказала следующее :

«Когда я говорю, что готов к президентству Байдена, это не только потому, что я думаю, что мой папа — лучший человек. С моим отцом в качестве президента он поможет нам решить некоторые из серьезных проблем нашего поколения. Он поможет нашим государственным школам стать более равными и справедливыми, чтобы мы могли выполнить обещание возможностей для всех. Он сделает уход за детьми более доступным и создаст хорошо оплачиваемые профсоюзные рабочие места. Он будет бороться с климатическим кризисом, защищать нашу землю и моря, продвигать политику, которая ценит нашу окружающую среду и развивать нашу экономику, основанную на экологически чистой энергии. И у него есть сочувствие и сила духа, чтобы помочь нам устранить расовые и экономические различия, которые подрывают все сообщества».

Она чертовски танцовщица.

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