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1 час назад

Юную жену Карла Брюллова растлевал родной отец

Экспресс газета

170 лет назад, 11 июня 1852 года, скончался прославленный художник. За несколько лет до смерти художник взялся оформлять огромный плафон купола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Стоя на лесах, он восклицал: «Мне тесно! Я бы теперь расписал небо!» На сквозняке, в сыром помещении проводил целые дни. У живописца развился ревматизм, который дал осложнение на сердце. Он умер в Италии, куда приехал на лечение и где до этого часто черпал вдохновение.

Юную жену Карла Брюллова растлевал родной отец
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Красивая фамилия художника - память о французских корнях. Его прадед, Георг Брюлло, приехал по приглашению русского правительства в Петербург, где поступил на Императорский фарфоровый завод лепщиком. Дед и отец были скульпторами. Павел Брюлло положил немало сил, чтобы пять его сыновей и две дочери также преуспели в творчестве. Маленькому Карлуше не давали обед, пока он не сделает несколько рисунков. Уже в десять лет мальчика без экзаменов приняли в петербургскую Академию художеств. Карл охотно помогал товарищам. «Что, брат, кажется, в эту треть Брюллов хочет дать тебе медаль?» - подтрунивали преподаватели над кем-то из нерадивых студентов.

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Академию Карл окончил с отличием и был награжден поездкой в Италию. Путешествие по Европе растянулось на год.

Этюд в зеленых тонах

Набивая руку в Риме, Брюллов завел даму сердца - француженку Аделаиду Демюлен. Та служила экономкой в доме русской княгини и, на свою беду, оказалась страшно ревнивой. Желая позлить ее, Брюллов усаживался перед окном с манекеном и делал вид, что ласкает другую женщину. Аделаида засыпала кавалера письмами, в которых грозила покончить с собой. Получив очередное послание, Карл привычно отбросил его. Но вскоре по городу поползли слухи, что из Тибра выловили тело молодой женщины. Это была Демюлен. Брюллов нашел письмо, где девушка в очередной раз толковала о самоубийстве. И от потрясения долго не мог работать.

Экспресс газета

Богатый дедушка

В 1827 году в римском салоне Зинаиды Волконской Брюллов познакомился с Юлией Самойловой - богатой, образованной, притягательной светской дамой. Жгучая нерусская красота, возможно, скрывала тайну ее происхождения. Поговаривали, что отец Юлии - не генерал Павел Пален, как она представляла. На самом деле ее матушка Мария Скавронская согрешила с отчимом Джулио Литта - итальянцем-толстосумом, дослужившимся в России до высоких чинов. А значит, этот Литта и есть дед Юлии. Неспроста он оставил ей часть состояния.

В 15 лет девушку приняли во фрейлины, и почти сразу же она стала любовницей Александра I. Забеременела, но лейб-медики шустро избавили ее от плода, после чего Юлия уже не могла иметь детей. Чтобы замять конфуз, ее выдали замуж за флигель-адъютанта Николая Самойлова. Тот было заартачился, но ему намекнули, что противиться воле императора - себе дороже. Женившись, Самойлов кутил напропалую. В итоге пара развелась. Юлия даже смогла вернуть остаток сильно «похудевшего» приданого. И решила ни в чем себе не отказывать. Покровительствовала артистам, художникам, музыкантам, многих принимала у себя в постели. Брюллов тоже был покорен. И честно позвал красавицу замуж. Но та не спешила с ответом. С досады 39-летний Карл женился на дочери рижского бургомистра - 17-летней Эмилии Тимм. Лицом девушка напоминала Юлию, но была тиха и нежна. Правда, через два месяца после венчания молодые разбежались. Говорили, что Брюллов якобы поднял на жену руку и даже вырвал из ее ушей серьги. И будто бы перед свадьбой он подцепил в борделе сифилис. Настоящей же причиной развода стал… инцест. Однажды, вернувшись раньше обычного, Карл Павлович застал благоверную в объятиях ее родного отца Фридриха Тимма. Оказалось, их интимная связь продолжалась несколько лет и не закончилась после замужества Эмилии. Любопытно: в добропорядочной Риге растлитель собственной дочери слыл человеком образованным, занимался просветительством в школах. И этот ученый урод c его овечкой-дочуркой требовали у художника денег за то, что не станут разглашать, в какую грязь он вляпался.

Бедного Карла утешала верная Юлия.

- Мой дружка Бришка! Люблю тебя более, чем изъяснить умею, обнимаю тебя и до гроба буду душевно тебе привержена,

- писала она.

Но они расстались. Самойлова вышла замуж за тенора Джованни Пери - на 20 лет моложе себя. Однако прожила с ним не больше года - тот умер от чахотки. А вскоре не стало и Брюллова - ему было 52. Художника похоронили в Риме на кладбище Монте Тестаччо. Юлия Павловна пережила любимого Бришку на 23 года и упокоилась в Париже на Пер-Лашез.

Любимый образ

После создания картины «Последний день Помпеи» (1833 г.) художника провозгласили «первой кистью государства». Он же, работая над полотном, вдохновлялся внешностью Юлии Самойловой, запечатлев ее сразу в четырех образах. И не забыл о себе.

Брюнетка с кувшином на голове. Художник с ящиком красок на голове (вверху)
Мать, обнимающая дочерей
Разбившаяся насмерть женщина с ребенком
Женщина, спасающая вместе с мужем детей
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