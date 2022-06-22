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2 часа назад

Умер певец Пьер Нарцисс

Мира Маркина

Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о смерти известного певца Пьера Нарцисса.

Умер певец Пьер Нарцисс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артисту было 45 лет. По информации Telegram-канала, о том, что певец ушел из жизни, сообщили члены его семьи. Причиной стала остановка сердца во время проведения операции на почке 21 июня 2022 года.

Пьер Нарцисс стал широко известен благодаря участию во втором сезоне "Фабрики звезд" и исполнению песни "Шоколадный заяц".

В 2006 году он был удостоен звания «Заслуженный артист Ингушетии».

Ранее мы писали, что из жизни ушел народный артист СССР Регимантас Адомайтис.

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