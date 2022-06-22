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1 час назад

Ушел из жизни Пьер Нарцисс: как сложилась судьба звезды нулевых

Мира Маркина

21 июня в 23:15 ушел из жизни Пьер Нарцисс, известность которому принес проект "Фабрика звезд". Ему было 45 лет.

Как сложилась жизнь Пьера Нарцисса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам близких артиста, причиной смерти стала остановка сердца. Долгие годы музыкант страдал от астмы, из-за чего игнорировал симптомы острой почечной недостаточности.

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Когда певец наконец обратился к медикам, у него также выявили сердечную недостаточность. Врачи приняли решение срочно менять клапан на сердце звезды. Перед смертью его ввели в медикаментозную кому, но организм музыканта не выдержал наркоза.

Подробнее о том, как сложилась судьба популярного артиста – в материале "Рамблера".

Из Африки в Москву

Пьер родился в Камеруне, в самом центре Африки, но очень часто приезжал погостить к сестре в подмосковный город Егорьевск. В конце 90-х он перебрался в Москву и начал делать первые шаги в карьере: снялся в эпизодической роли в картине "Сибирский цирюльник", поступил на журфак МГУ и начал играть в КВН.

Музыка была в жизни Нарцисса с самого детства и, переехав в Россию, он не забыл о ней – Пьер подрабатывал в ночных клубах. Но прославиться на всю Россию артист смог лишь после участия в "Фабрике звезд".

Начало карьеры

На кастинг "Фабрики звезд" Пьера привели друзья. Попасть в проект ему помог не только талант, но и воля случая. Макс Фадеев искал темнокожего певца, который будет исполнять песню "Шоколадный заяц". На прослушивании Нарцисс выбивался из толпы – его попросили спеть песню, после чего взяли в проект.

"Шоколадный заяц" – хоть и самый популярный, но не единственный хит звезды. Поклонники также подпевали треку "Целуй-целуй". Обе песни с подачи Фадеева моментально появились в интернете. В дальнейшем на песни сняли клипы, которые сразу же попали в ротацию телеканалов.

После "Фабрики"

В 2004 году певец выпустил альбом "Шоколадный заяц", состоящий из 12 треков, и начал активно сотрудничать с другими артистами. В дуэте с Еленой Кукарской Нарцисс записал трек "Зиночка", с Жанной Фриске исполнил песню "Чунга-Чанга", а в 2013 году вместе с Михаилом Гребенщиковым спел песни "Купола" и "Сахалинская любовь".

Спустя еще два года Пьер выпустил трек "Этот Новый год", который записал совместно с певицами Монишей и Алесей Боярских.

Личная жизнь

В 2009 году Нарцисс женился на поп-исполнительнице Валерии Калачевой, в браке с которой у него родилась дочь Каролина-Кристель. Супруги развелись спустя восемь лет брака. Виной тому стало признание радиоведущей Марианны Суворовой: журналистка обвинила Нарцисса в сексуальном насилии.

Пьер заявил, что состоял в романтических отношениях с Марианной, но обвинения в насилии опроверг. Экс-супруга тем временем поддержала Суворову, заявив, что у музыканта действительно есть серьезные проблемы с неконтролируемой агрессией.

Несмотря на непростое расставание, Калачева общалась с Нарциссом до момента роковой операции, а после его смерти выразила соболезнования (авторская орфография и пунктуация сохранены):

"Нарциссик. Как же так (((Очень тяжело это понимать и принять. Благодарю за проведённое время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью.

Твой вклад в миллионы человеческих улыбок, огромен. Бесконечные аплодисменты тебе".

Дочь Пьера на своей странице в соцсети также попрощалась с отцом (авторская орфография и пунктуация сохранены):

"Спасибо папа тебе за все.

Это такой человек, которого я буду ставить в пример все свою жизнь, человек которого я буду чтить, это человек который поставил меня на ноги… дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа - это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях".

Когда и где пройдут похороны звезды пока неизвестно.

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