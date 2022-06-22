Как сложилась жизнь Пьера Нарцисса

21 июня в 23:15 ушел из жизни Пьер Нарцисс, известность которому принес проект "Фабрика звезд". Ему было 45 лет.

По словам близких артиста, причиной смерти стала остановка сердца. Долгие годы музыкант страдал от астмы, из-за чего игнорировал симптомы острой почечной недостаточности.

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Когда певец наконец обратился к медикам, у него также выявили сердечную недостаточность. Врачи приняли решение срочно менять клапан на сердце звезды. Перед смертью его ввели в медикаментозную кому, но организм музыканта не выдержал наркоза.

Подробнее о том, как сложилась судьба популярного артиста – в материале "Рамблера".

Из Африки в Москву

Пьер родился в Камеруне, в самом центре Африки, но очень часто приезжал погостить к сестре в подмосковный город Егорьевск. В конце 90-х он перебрался в Москву и начал делать первые шаги в карьере: снялся в эпизодической роли в картине "Сибирский цирюльник", поступил на журфак МГУ и начал играть в КВН.

Музыка была в жизни Нарцисса с самого детства и, переехав в Россию, он не забыл о ней – Пьер подрабатывал в ночных клубах. Но прославиться на всю Россию артист смог лишь после участия в "Фабрике звезд".

Начало карьеры

На кастинг "Фабрики звезд" Пьера привели друзья. Попасть в проект ему помог не только талант, но и воля случая. Макс Фадеев искал темнокожего певца, который будет исполнять песню "Шоколадный заяц". На прослушивании Нарцисс выбивался из толпы – его попросили спеть песню, после чего взяли в проект.

"Шоколадный заяц" – хоть и самый популярный, но не единственный хит звезды. Поклонники также подпевали треку "Целуй-целуй". Обе песни с подачи Фадеева моментально появились в интернете. В дальнейшем на песни сняли клипы, которые сразу же попали в ротацию телеканалов.

После "Фабрики"

В 2004 году певец выпустил альбом "Шоколадный заяц", состоящий из 12 треков, и начал активно сотрудничать с другими артистами. В дуэте с Еленой Кукарской Нарцисс записал трек "Зиночка", с Жанной Фриске исполнил песню "Чунга-Чанга", а в 2013 году вместе с Михаилом Гребенщиковым спел песни "Купола" и "Сахалинская любовь".

Спустя еще два года Пьер выпустил трек "Этот Новый год", который записал совместно с певицами Монишей и Алесей Боярских.

Личная жизнь

В 2009 году Нарцисс женился на поп-исполнительнице Валерии Калачевой, в браке с которой у него родилась дочь Каролина-Кристель. Супруги развелись спустя восемь лет брака. Виной тому стало признание радиоведущей Марианны Суворовой: журналистка обвинила Нарцисса в сексуальном насилии.

Пьер заявил, что состоял в романтических отношениях с Марианной, но обвинения в насилии опроверг. Экс-супруга тем временем поддержала Суворову, заявив, что у музыканта действительно есть серьезные проблемы с неконтролируемой агрессией.

Несмотря на непростое расставание, Калачева общалась с Нарциссом до момента роковой операции, а после его смерти выразила соболезнования (авторская орфография и пунктуация сохранены):

"Нарциссик. Как же так (((Очень тяжело это понимать и принять. Благодарю за проведённое время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью.

Твой вклад в миллионы человеческих улыбок, огромен. Бесконечные аплодисменты тебе".

Дочь Пьера на своей странице в соцсети также попрощалась с отцом (авторская орфография и пунктуация сохранены):

"Спасибо папа тебе за все.

Это такой человек, которого я буду ставить в пример все свою жизнь, человек которого я буду чтить, это человек который поставил меня на ноги… дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа - это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях".